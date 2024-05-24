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СМИ: Мали и Россия начали строить крупнейшую солнечную электростанцию - РИА Новости, 24.05.2024
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22:12 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/smi-1948258811.html
СМИ: Мали и Россия начали строить крупнейшую солнечную электростанцию
СМИ: Мали и Россия начали строить крупнейшую солнечную электростанцию - РИА Новости, 24.05.2024
СМИ: Мали и Россия начали строить крупнейшую солнечную электростанцию
Власти Мали и России в пятницу начали строительство крупнейшей в Западной Африке солнечной электростанции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T22:12
2024-05-24T22:12
в мире
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россия
бамако
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Власти Мали и России в пятницу начали строительство крупнейшей в Западной Африке солнечной электростанции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление министра энергетики Мали Бинту Камары. В марте корреспондент РИА Новости передавал, что Россия и Мали на международном форуме "Атомэкспо-2024" подписали дорожную карту по налаживанию диалога в сфере мирного атома. Документ подписали глава "Росатома" Алексей Лихачев и министр энергетики и водных ресурсов Мали Бинту Камара. "Первая в стране (по размеру - ред.) электростанция ... уменьшит нехватку электричества, от которого страдает Мали", - цитирует агентство заявление Камары, сделанное на малийском телеканале ORTM. Агентство отмечает со ссылкой на генерального директора дочерней компании "Росатома" "НоваВинд" Григория Назарова, что за счет строительства электростанции ожидается увеличение производства электроэнергии в Мали на 10%. Отмечается, что солнечная станция мощностью 200 мегаватт будет охватывать территорию площадью 314 гектаров в коммуне Сананкоробе, на юго-западе Мали, недалеко от столицы страны Бамако. "Строительство, на которое уйдет 200 миллионов евро (217 миллионов долларов США), займёт год. ... Солнечная электростанция рассчитана на стабильную работу в течение 20 лет и через 10 лет перейдет под полный контроль министерства энергетики Мали", - цитирует Франс Пресс заявление Назарова. Агентство также утверждает, что 28 мая и 1 июня будут построены еще две солнечные электростанции возле Бамако с участием компаний КНР и ОАЭ.
https://ria.ru/20240510/pesni-1945165048.html
https://ria.ru/20240523/otnosheniya-1947994969.html
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в мире, мали, россия, бамако, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Мали, Россия, Бамако, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
СМИ: Мали и Россия начали строить крупнейшую солнечную электростанцию

FP: Мали и Россия начали строить крупнейшую электростанцию в Западной Африке

© iStock.com / Thomas BrissiaudГород Бамако- столица Мали
Город Бамако- столица Мали - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© iStock.com / Thomas Brissiaud
Город Бамако- столица Мали. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Власти Мали и России в пятницу начали строительство крупнейшей в Западной Африке солнечной электростанции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление министра энергетики Мали Бинту Камары.
В марте корреспондент РИА Новости передавал, что Россия и Мали на международном форуме "Атомэкспо-2024" подписали дорожную карту по налаживанию диалога в сфере мирного атома. Документ подписали глава "Росатома" Алексей Лихачев и министр энергетики и водных ресурсов Мали Бинту Камара.
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"Первая в стране (по размеру - ред.) электростанция ... уменьшит нехватку электричества, от которого страдает Мали", - цитирует агентство заявление Камары, сделанное на малийском телеканале ORTM.
Агентство отмечает со ссылкой на генерального директора дочерней компании "Росатома" "НоваВинд" Григория Назарова, что за счет строительства электростанции ожидается увеличение производства электроэнергии в Мали на 10%. Отмечается, что солнечная станция мощностью 200 мегаватт будет охватывать территорию площадью 314 гектаров в коммуне Сананкоробе, на юго-западе Мали, недалеко от столицы страны Бамако.
«
"Строительство, на которое уйдет 200 миллионов евро (217 миллионов долларов США), займёт год. ... Солнечная электростанция рассчитана на стабильную работу в течение 20 лет и через 10 лет перейдет под полный контроль министерства энергетики Мали", - цитирует Франс Пресс заявление Назарова.
Агентство также утверждает, что 28 мая и 1 июня будут построены еще две солнечные электростанции возле Бамако с участием компаний КНР и ОАЭ.
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В миреМалиРоссияБамакоАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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