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Дело о покушении на убийство возбудили после массовой драки на юге Москвы - РИА Новости, 24.05.2024
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09:15 24.05.2024 (обновлено: 10:08 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/sk-1948051351.html
Дело о покушении на убийство возбудили после массовой драки на юге Москвы
Дело о покушении на убийство возбудили после массовой драки на юге Москвы - РИА Новости, 24.05.2024
Дело о покушении на убийство возбудили после массовой драки на юге Москвы
Дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений завели после массовой драки на юге Москвы, следствие попросит об аресте четырех подозреваемых, сообщается РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T09:15
2024-05-24T10:08
происшествия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений завели после массовой драки на юге Москвы, следствие попросит об аресте четырех подозреваемых, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ.Потасовка с участием около 15 человек со стрельбой из травматического оружия и поножовщиной произошла во вторник вечером на Медынской улице в Москве. Двое пострадавших с ножевыми ранениями госпитализированы. МВД сообщало о задержании семерых мужчин в возрасте от 26 до 35 лет. По информации прокуратуры, причиной конфликта могло стать замечание одному из участников касательно женщины. Были возбуждены уголовные дела по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 213 УК РФ (хулиганство)."Следователями столичного Следственного комитета принято к производству уголовное дело, возбужденное органами полиции (ст. 111 УК РФ)… Кроме того, действия фигурантов квалифицированы по части 3 статьи 30 п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений). В настоящее время четверо подозреваемых в возрасте от 25 до 34 лет задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, с ними проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.Следствие будет просить об аресте фигурантов, добавили в СК.
https://ria.ru/20240522/draka-1947769558.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело о покушении на убийство возбудили после массовой драки на юге Москвы

СК: на 4 участников массовой драки в Москве завели дело о покушении на убийство

© Кадр видео очевидцаМассовая драка на юге Москвы в районе Бирюлево Западное
Массовая драка на юге Москвы в районе Бирюлево Западное
© Кадр видео очевидца
Массовая драка на юге Москвы в районе Бирюлево Западное
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений завели после массовой драки на юге Москвы, следствие попросит об аресте четырех подозреваемых, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ.
Потасовка с участием около 15 человек со стрельбой из травматического оружия и поножовщиной произошла во вторник вечером на Медынской улице в Москве. Двое пострадавших с ножевыми ранениями госпитализированы. МВД сообщало о задержании семерых мужчин в возрасте от 26 до 35 лет. По информации прокуратуры, причиной конфликта могло стать замечание одному из участников касательно женщины. Были возбуждены уголовные дела по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 213 УК РФ (хулиганство).
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"Следователями столичного Следственного комитета принято к производству уголовное дело, возбужденное органами полиции (ст. 111 УК РФ)… Кроме того, действия фигурантов квалифицированы по части 3 статьи 30 п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений). В настоящее время четверо подозреваемых в возрасте от 25 до 34 лет задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, с ними проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.
Следствие будет просить об аресте фигурантов, добавили в СК.
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