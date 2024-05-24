https://ria.ru/20240524/sk-1948051351.html

Дело о покушении на убийство возбудили после массовой драки на юге Москвы

Дело о покушении на убийство возбудили после массовой драки на юге Москвы - РИА Новости, 24.05.2024

Дело о покушении на убийство возбудили после массовой драки на юге Москвы

Дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений завели после массовой драки на юге Москвы, следствие попросит об аресте четырех подозреваемых, сообщается РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T09:15

2024-05-24T09:15

2024-05-24T10:08

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений завели после массовой драки на юге Москвы, следствие попросит об аресте четырех подозреваемых, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ.Потасовка с участием около 15 человек со стрельбой из травматического оружия и поножовщиной произошла во вторник вечером на Медынской улице в Москве. Двое пострадавших с ножевыми ранениями госпитализированы. МВД сообщало о задержании семерых мужчин в возрасте от 26 до 35 лет. По информации прокуратуры, причиной конфликта могло стать замечание одному из участников касательно женщины. Были возбуждены уголовные дела по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 213 УК РФ (хулиганство)."Следователями столичного Следственного комитета принято к производству уголовное дело, возбужденное органами полиции (ст. 111 УК РФ)… Кроме того, действия фигурантов квалифицированы по части 3 статьи 30 п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений). В настоящее время четверо подозреваемых в возрасте от 25 до 34 лет задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, с ними проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.Следствие будет просить об аресте фигурантов, добавили в СК.

https://ria.ru/20240522/draka-1947769558.html

https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947908856.html

москва

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2024

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)