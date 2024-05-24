https://ria.ru/20240524/shor-1948232967.html

Шор прокомментировал поправки в статью УК Молдавии о госизмене

Шор прокомментировал поправки в статью УК Молдавии о госизмене - РИА Новости, 24.05.2024

Шор прокомментировал поправки в статью УК Молдавии о госизмене

Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) подготовила проект поправок в статью уголовного кодекса о государственной измене, которая лишает людей... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T19:06

2024-05-24T19:06

2024-05-24T19:07

в мире

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) подготовила проект поправок в статью уголовного кодекса о государственной измене, которая лишает людей права на свободу мнения в преддверии президентских выборов, считает лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу. В парламенте Молдавии в четверг был зарегистрирован и вынесен на общественные обсуждения проект внесения поправок в уголовный кодекс, которые расширяют понятие "государственная измена". В частности, к измене родине будут приравнены: переход на сторону врага во время войны, шпионаж, разглашение государственной тайны, оказание помощи в проведении враждебных действий против безопасности государства. В пояснительной записке авторы поправок уточнили, что "враждебные действия против безопасности государства выражаются также в кампаниях по дезинформации — организованной деятельности, с целью достижения враждебных целей через дезинформацию общества". "ПДС в очередной раз закручивает гайки перед президентскими выборами. Правящая партия планирует расширить уголовную статью об измене Родине. Они вводят правила, под которые можно подогнать все что угодно. Это любые свободные мнения и высказывания, которые идут вразрез с генеральной линией ПДС", - написал Лунгу в своем Telegram-канале. По его словам, если поправки вступят в силу, то молдавская оппозиция лишится права заявлять о проблемах народа, поскольку их могут обвинить в дезинформации. "Конечно, это удобно для Майи Санду и компании — сажать людей за решетку по своему желанию, наплевав на закон. Других методов, видимо, уже не осталось? Но люди в стране все видят и понимают", - полагает Лунгу. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.

https://ria.ru/20240326/zakon-1936056786.html

https://ria.ru/20240524/moldaviya-1948093878.html

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в мире, молдавия, майя санду