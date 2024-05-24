https://ria.ru/20240524/shkola-1948065221.html
Чернышенко поздравил российских школьников с последним звонком
Чернышенко поздравил российских школьников с последним звонком - РИА Новости, 24.05.2024
Чернышенко поздравил российских школьников с последним звонком
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, поздравляя российских школьников с последним звонком, сообщил, что в этом году последний звонок прозвучит для 2 миллионов... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T10:29
2024-05-24T10:29
2024-05-24T11:13
общество
россия
дмитрий чернышенко
кванториум
последний звонок
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, поздравляя российских школьников с последним звонком, сообщил, что в этом году последний звонок прозвучит для 2 миллионов 300 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов. "Вам предстоит успешно сдать экзамены, выбрать свой дальнейший путь, определиться с профессией. И у вас действительно есть большой выбор. Наш президент Владимир Владимирович Путин определил одной из главных целей страны на ближайшие годы – достижение технологического лидерства. Так что, вам на заметку – будут особо востребованы профессии, связанные с приоритетными для России направлениями", - сказал Чернышенко. Он отметил значимость посещения дополнительных курсов, "Точек роста", "Кванториумов" и "IT-кубов", созданных в рамках национального проекта "Образование", а также развития новых навыков, участия в волонтерских и профориентационных проектах. Чернышенко подчеркнул, что последний звонок – праздник не только школьников, но и учителей. "Они (учителя) прикладывают все силы, чтобы передать знания, воспитать ответственных, порядочных, да и просто умных молодых людей. А главное, настоящих патриотов нашей страны. Именно педагоги помогают раскрыть способности и таланты – за это им огромная благодарность!", - подытожил вице-премьер.
https://ria.ru/20240524/poslednie_zvonki-1947964206.html
https://ria.ru/20240501/nauka-1943289237.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий чернышенко, кванториум, последний звонок, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Кванториум, Последний звонок, Социальный навигатор, СН_Образование
Чернышенко поздравил российских школьников с последним звонком
Чернышенко: последний звонок прозвучит для 2 миллионов 300 тысяч школьников в РФ
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, поздравляя российских школьников с последним звонком, сообщил, что в этом году последний звонок прозвучит для 2 миллионов 300 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов.
"Вам предстоит успешно сдать экзамены, выбрать свой дальнейший путь, определиться с профессией. И у вас действительно есть большой выбор. Наш президент Владимир Владимирович Путин определил одной из главных целей страны на ближайшие годы – достижение технологического лидерства. Так что, вам на заметку – будут особо востребованы профессии, связанные с приоритетными для России направлениями", - сказал Чернышенко.
Он отметил значимость посещения дополнительных курсов, "Точек роста", "Кванториумов" и "IT-кубов", созданных в рамках национального проекта "Образование", а также развития новых навыков, участия в волонтерских и профориентационных проектах.
Чернышенко подчеркнул, что последний звонок – праздник не только школьников, но и учителей.
"Они (учителя) прикладывают все силы, чтобы передать знания, воспитать ответственных, порядочных, да и просто умных молодых людей. А главное, настоящих патриотов нашей страны. Именно педагоги помогают раскрыть способности и таланты – за это им огромная благодарность!", - подытожил вице-премьер.