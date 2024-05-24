Совет Евросоюза утвердил обновленный Шенгенский кодекс
Совет ЕС окончательно согласовал обновленный Шенгенский кодекс о границах
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Совет Евросоюза окончательно согласовал в пятницу обновленный Шенгенский кодекс о границах, который позволит приостанавливать доступ граждан третьих стран в случае эпидемий, регулирует вопросы временного закрытия границ внутри шенгенского пространства, а также дает государствам дополнительные возможности по борьбе с нелегальной миграцией.
"Регламент делает возможным ограничивать доступ граждан третьих стран на уровне всего Евросоюза в случае возникновения крупномасштабной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения", - говорится в коммюнике Совета ЕС.
В ЕС напомнили, что во время пандемии коронавируса Брюссель не мог закрывать внешние границы, а лишь принимал рекомендации по открытию или приостановке сообщения с теми или иными государствами. Теперь же ЕС сможет централизовано не только закрывать границы, но и вводить, к примеру, правила по обязательному тестированию, карантину или самоизоляции приезжих.
Кроме того, в случае миграционного кризиса наподобие ситуации на границе Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией в 2021 году, страны ЕС теперь могут сокращать количество действующих контрольно-пропускных пунктов, ограничивать их работу по времени, усиливать меры по охране внешней границы ЕС. Новые правила также позволят депортировать нелегальных мигрантов в ту страну ЕС, откуда они прибыли.
Что касается границ государств внутри шенгенского пространства, то пограничный контроль может быть введен в исключительных случаях и на срок не более двух лет с возможностью продления еще на полгода.
Европейская комиссия ранее анонсировала реформу Шенгена. ЕК выступает за сохранение свободного передвижения внутри Шенгенской зоны при усилении контроля на внешних границах. Главная цель таких реформ - гарантировать безопасность жителей и гостей Шенгенского пространства.
Концепция реформы Шенгенского пространства, в частности, подразумевает "усиление контроля и оптимизацию работы на внешних границах, усиление сотрудничества и обмена информацией между государствами ЕС, прежде всего, полицейскими службами". ЕК выступает также за создание связанных между собой систем безопасности, которые будут получать поддержку институтов Евросоюза.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, желающих попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекли попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе.
Все эти обвинения Белоруссия отвергла, заявив, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию, искусственно нагнетая ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".