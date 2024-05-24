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Совет Евросоюза утвердил обновленный Шенгенский кодекс - РИА Новости, 24.05.2024
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20:24 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/shengen-1948245085.html
Совет Евросоюза утвердил обновленный Шенгенский кодекс
Совет Евросоюза утвердил обновленный Шенгенский кодекс - РИА Новости, 24.05.2024
Совет Евросоюза утвердил обновленный Шенгенский кодекс
Совет Евросоюза окончательно согласовал в пятницу обновленный Шенгенский кодекс о границах, который позволит приостанавливать доступ граждан третьих стран в... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T20:24
2024-05-24T20:24
в мире
белоруссия
польша
минск
еврокомиссия
евросоюз
александр лукашенко
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Совет Евросоюза окончательно согласовал в пятницу обновленный Шенгенский кодекс о границах, который позволит приостанавливать доступ граждан третьих стран в случае эпидемий, регулирует вопросы временного закрытия границ внутри шенгенского пространства, а также дает государствам дополнительные возможности по борьбе с нелегальной миграцией. "Регламент делает возможным ограничивать доступ граждан третьих стран на уровне всего Евросоюза в случае возникновения крупномасштабной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения", - говорится в коммюнике Совета ЕС. В ЕС напомнили, что во время пандемии коронавируса Брюссель не мог закрывать внешние границы, а лишь принимал рекомендации по открытию или приостановке сообщения с теми или иными государствами. Теперь же ЕС сможет централизовано не только закрывать границы, но и вводить, к примеру, правила по обязательному тестированию, карантину или самоизоляции приезжих. Кроме того, в случае миграционного кризиса наподобие ситуации на границе Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией в 2021 году, страны ЕС теперь могут сокращать количество действующих контрольно-пропускных пунктов, ограничивать их работу по времени, усиливать меры по охране внешней границы ЕС. Новые правила также позволят депортировать нелегальных мигрантов в ту страну ЕС, откуда они прибыли. Что касается границ государств внутри шенгенского пространства, то пограничный контроль может быть введен в исключительных случаях и на срок не более двух лет с возможностью продления еще на полгода. Европейская комиссия ранее анонсировала реформу Шенгена. ЕК выступает за сохранение свободного передвижения внутри Шенгенской зоны при усилении контроля на внешних границах. Главная цель таких реформ - гарантировать безопасность жителей и гостей Шенгенского пространства. Концепция реформы Шенгенского пространства, в частности, подразумевает "усиление контроля и оптимизацию работы на внешних границах, усиление сотрудничества и обмена информацией между государствами ЕС, прежде всего, полицейскими службами". ЕК выступает также за создание связанных между собой систем безопасности, которые будут получать поддержку институтов Евросоюза. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, желающих попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекли попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергла, заявив, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию, искусственно нагнетая ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20240524/es-1948239279.html
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в мире, белоруссия, польша, минск, еврокомиссия, евросоюз, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Польша, Минск, Еврокомиссия, Евросоюз, Александр Лукашенко
Совет Евросоюза утвердил обновленный Шенгенский кодекс

Совет ЕС окончательно согласовал обновленный Шенгенский кодекс о границах

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Совет Евросоюза окончательно согласовал в пятницу обновленный Шенгенский кодекс о границах, который позволит приостанавливать доступ граждан третьих стран в случае эпидемий, регулирует вопросы временного закрытия границ внутри шенгенского пространства, а также дает государствам дополнительные возможности по борьбе с нелегальной миграцией.
"Регламент делает возможным ограничивать доступ граждан третьих стран на уровне всего Евросоюза в случае возникновения крупномасштабной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения", - говорится в коммюнике Совета ЕС.
В ЕС напомнили, что во время пандемии коронавируса Брюссель не мог закрывать внешние границы, а лишь принимал рекомендации по открытию или приостановке сообщения с теми или иными государствами. Теперь же ЕС сможет централизовано не только закрывать границы, но и вводить, к примеру, правила по обязательному тестированию, карантину или самоизоляции приезжих.
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Кроме того, в случае миграционного кризиса наподобие ситуации на границе Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией в 2021 году, страны ЕС теперь могут сокращать количество действующих контрольно-пропускных пунктов, ограничивать их работу по времени, усиливать меры по охране внешней границы ЕС. Новые правила также позволят депортировать нелегальных мигрантов в ту страну ЕС, откуда они прибыли.
Что касается границ государств внутри шенгенского пространства, то пограничный контроль может быть введен в исключительных случаях и на срок не более двух лет с возможностью продления еще на полгода.
Европейская комиссия ранее анонсировала реформу Шенгена. ЕК выступает за сохранение свободного передвижения внутри Шенгенской зоны при усилении контроля на внешних границах. Главная цель таких реформ - гарантировать безопасность жителей и гостей Шенгенского пространства.
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Концепция реформы Шенгенского пространства, в частности, подразумевает "усиление контроля и оптимизацию работы на внешних границах, усиление сотрудничества и обмена информацией между государствами ЕС, прежде всего, полицейскими службами". ЕК выступает также за создание связанных между собой систем безопасности, которые будут получать поддержку институтов Евросоюза.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, желающих попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекли попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе.
Все эти обвинения Белоруссия отвергла, заявив, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию, искусственно нагнетая ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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