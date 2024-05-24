https://ria.ru/20240524/sanktsii-1948169574.html
Источник рассказал подробности о новом режиме антироссийских санкций ЕС
Источник рассказал подробности о новом режиме антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 24.05.2024
Источник рассказал подробности о новом режиме антироссийских санкций ЕС
Новый режим санкций ЕС против РФ "по правам человека", который главы МИД стран союза утвердят на встрече 27 мая, включит первый список фигурантов, сообщил... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:29
2024-05-24T16:29
2024-05-24T16:31
россия
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Новый режим санкций ЕС против РФ "по правам человека", который главы МИД стран союза утвердят на встрече 27 мая, включит первый список фигурантов, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.Ранее новые санкционные рамки утвердили постпреды стран сообщества. Источник в ЕС сообщал РИА Новости, что режим окончательно будет утвержден на заседании Совета ЕС 27 мая."Будет утвержден новый санкционный режим по нарушениям прав человека внутри РФ, а также список лиц, которые попадут в него", - сообщил журналистам в пятницу высокопоставленный источник в Евросоюзе.
https://ria.ru/20240513/evrosoyuz-1945439111.html
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россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
Источник рассказал подробности о новом режиме антироссийских санкций ЕС
Главы МИД стран ЕС утвердят новый режим санкций против РФ 27 мая