Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал подробности о новом режиме антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 24.05.2024 (обновлено: 16:31 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/sanktsii-1948169574.html
Источник рассказал подробности о новом режиме антироссийских санкций ЕС
Источник рассказал подробности о новом режиме антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 24.05.2024
Источник рассказал подробности о новом режиме антироссийских санкций ЕС
Новый режим санкций ЕС против РФ "по правам человека", который главы МИД стран союза утвердят на встрече 27 мая, включит первый список фигурантов, сообщил... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:29
2024-05-24T16:31
россия
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932800763_0:38:3003:1727_1920x0_80_0_0_726fec3d1ddca841a6f9e0b802afa980.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Новый режим санкций ЕС против РФ "по правам человека", который главы МИД стран союза утвердят на встрече 27 мая, включит первый список фигурантов, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.Ранее новые санкционные рамки утвердили постпреды стран сообщества. Источник в ЕС сообщал РИА Новости, что режим окончательно будет утвержден на заседании Совета ЕС 27 мая."Будет утвержден новый санкционный режим по нарушениям прав человека внутри РФ, а также список лиц, которые попадут в него", - сообщил журналистам в пятницу высокопоставленный источник в Евросоюзе.
https://ria.ru/20240513/evrosoyuz-1945439111.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932800763_28:0:2464:1827_1920x0_80_0_0_a0a2c0fbfe3d6b10bbecbb3aa576081b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
Источник рассказал подробности о новом режиме антироссийских санкций ЕС

Главы МИД стран ЕС утвердят новый режим санкций против РФ 27 мая

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Новый режим санкций ЕС против РФ "по правам человека", который главы МИД стран союза утвердят на встрече 27 мая, включит первый список фигурантов, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
Ранее новые санкционные рамки утвердили постпреды стран сообщества. Источник в ЕС сообщал РИА Новости, что режим окончательно будет утвержден на заседании Совета ЕС 27 мая.
"Будет утвержден новый санкционный режим по нарушениям прав человека внутри РФ, а также список лиц, которые попадут в него", - сообщил журналистам в пятницу высокопоставленный источник в Евросоюзе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Евросоюз отдал Киеву русские деньги
13 мая, 08:00
 
РоссияЕвросоюзВ миреСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала