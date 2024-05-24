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Южная Корея ввела санкции против названных российскими судов - РИА Новости, 24.05.2024
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04:59 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/sanktsii-1948034129.html
Южная Корея ввела санкции против названных российскими судов
Южная Корея ввела санкции против названных российскими судов - РИА Новости, 24.05.2024
Южная Корея ввела санкции против названных российскими судов
Южная Корея ввела санкции против названных российскими судов MAIA-1 и MARIA, передает агентство Рёнхап со ссылкой на заявление южнокорейского МИД. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T04:59
2024-05-24T04:59
в мире
россия
москва
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петр ильичев
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Южная Корея ввела санкции против названных российскими судов MAIA-1 и MARIA, передает агентство Рёнхап со ссылкой на заявление южнокорейского МИД. "В пятницу Южная Корея ввела независимые санкции в отношении семи северокорейских и двух российских судов за участие в незаконной торговле оружием и топливом и другую деятельность в нарушение санкций ООН", - говорится в сообщении агентства. Как отмечается, судам, попавшим под санкции, для захода в южнокорейский порт необходимо получить специальное разрешение от портовых властей Южной Кореи. Москва отвергает обвинения в нарушениях санкций Совбеза ООН в отношении КНДР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее оставил заявления о таких поставках без комментариев, но напомнил, что Киев бьет по российским городам западным оружием. Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев ранее говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.
https://ria.ru/20240524/yaponiya-1948033495.html
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в мире, россия, москва, дмитрий песков, петр ильичев, оон, южная корея
В мире, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Петр Ильичев, ООН, Южная Корея
Южная Корея ввела санкции против названных российскими судов

Южная Корея ввела санкции против названных российскими судов MAIA-1 и MARIA

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Республики Корея. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Южная Корея ввела санкции против названных российскими судов MAIA-1 и MARIA, передает агентство Рёнхап со ссылкой на заявление южнокорейского МИД.
"В пятницу Южная Корея ввела независимые санкции в отношении семи северокорейских и двух российских судов за участие в незаконной торговле оружием и топливом и другую деятельность в нарушение санкций ООН", - говорится в сообщении агентства.
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Как отмечается, судам, попавшим под санкции, для захода в южнокорейский порт необходимо получить специальное разрешение от портовых властей Южной Кореи.
Москва отвергает обвинения в нарушениях санкций Совбеза ООН в отношении КНДР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее оставил заявления о таких поставках без комментариев, но напомнил, что Киев бьет по российским городам западным оружием. Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев ранее говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.
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