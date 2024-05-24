https://ria.ru/20240524/sanktsii-1948034129.html

Южная Корея ввела санкции против названных российскими судов

Южная Корея ввела санкции против названных российскими судов - РИА Новости, 24.05.2024

Южная Корея ввела санкции против названных российскими судов

Южная Корея ввела санкции против названных российскими судов MAIA-1 и MARIA, передает агентство Рёнхап со ссылкой на заявление южнокорейского МИД. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T04:59

2024-05-24T04:59

2024-05-24T04:59

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Южная Корея ввела санкции против названных российскими судов MAIA-1 и MARIA, передает агентство Рёнхап со ссылкой на заявление южнокорейского МИД. "В пятницу Южная Корея ввела независимые санкции в отношении семи северокорейских и двух российских судов за участие в незаконной торговле оружием и топливом и другую деятельность в нарушение санкций ООН", - говорится в сообщении агентства. Как отмечается, судам, попавшим под санкции, для захода в южнокорейский порт необходимо получить специальное разрешение от портовых властей Южной Кореи. Москва отвергает обвинения в нарушениях санкций Совбеза ООН в отношении КНДР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее оставил заявления о таких поставках без комментариев, но напомнил, что Киев бьет по российским городам западным оружием. Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев ранее говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.

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в мире, россия, москва, дмитрий песков, петр ильичев, оон, южная корея