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Мантуров назвал сроки появления опытного образца самолета "Освей" - РИА Новости, 24.05.2024
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13:31 24.05.2024 (обновлено: 13:39 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/samolet-1948111739.html
Мантуров назвал сроки появления опытного образца самолета "Освей"
Мантуров назвал сроки появления опытного образца самолета "Освей" - РИА Новости, 24.05.2024
Мантуров назвал сроки появления опытного образца самолета "Освей"
Опытный образец российско-белорусского 19-местного самолета "Освей" должен появиться в конце 2026 - начале 2027 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T13:31
2024-05-24T13:39
экономика
россия
белоруссия
денис мантуров
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МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Опытный образец российско-белорусского 19-местного самолета "Освей" должен появиться в конце 2026 - начале 2027 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Мы рассчитываем, что в конце 2026 - начале 2027 года должен появиться уже опытный образец и должны начать испытания 19-местной машины", - сказал Мантуров журналистам. Он отметил, что у РФ и Белоруссии также много направлений для сотрудничества в других областях, например, в машиностроении, микроэлектронике. Также активно развиваются взаимные поставки в автомобилестроении.
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экономика, россия, белоруссия, денис мантуров
Экономика, Россия, Белоруссия, Денис Мантуров
Мантуров назвал сроки появления опытного образца самолета "Освей"

Мантуров: опытный образец самолета "Освей" должен появиться в конце 2026 года

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРабочий в цехе сборки самолетов
Рабочий в цехе сборки самолетов - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Рабочий в цехе сборки самолетов. Архивное фото
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МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Опытный образец российско-белорусского 19-местного самолета "Освей" должен появиться в конце 2026 - начале 2027 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Мы рассчитываем, что в конце 2026 - начале 2027 года должен появиться уже опытный образец и должны начать испытания 19-местной машины", - сказал Мантуров журналистам.
Он отметил, что у РФ и Белоруссии также много направлений для сотрудничества в других областях, например, в машиностроении, микроэлектронике. Также активно развиваются взаимные поставки в автомобилестроении.
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ЭкономикаРоссияБелоруссияДенис Мантуров
 
 
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