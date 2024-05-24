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Мантуров назвал сроки появления опытного образца самолета "Освей"
Мантуров назвал сроки появления опытного образца самолета "Освей" - РИА Новости, 24.05.2024
Мантуров назвал сроки появления опытного образца самолета "Освей"
Опытный образец российско-белорусского 19-местного самолета "Освей" должен появиться в конце 2026 - начале 2027 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T13:31
2024-05-24T13:31
2024-05-24T13:39
экономика
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белоруссия
денис мантуров
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МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Опытный образец российско-белорусского 19-местного самолета "Освей" должен появиться в конце 2026 - начале 2027 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Мы рассчитываем, что в конце 2026 - начале 2027 года должен появиться уже опытный образец и должны начать испытания 19-местной машины", - сказал Мантуров журналистам. Он отметил, что у РФ и Белоруссии также много направлений для сотрудничества в других областях, например, в машиностроении, микроэлектронике. Также активно развиваются взаимные поставки в автомобилестроении.
https://ria.ru/20240524/diplomatiya-1947859180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, белоруссия, денис мантуров
Экономика, Россия, Белоруссия, Денис Мантуров
Мантуров назвал сроки появления опытного образца самолета "Освей"
Мантуров: опытный образец самолета "Освей" должен появиться в конце 2026 года