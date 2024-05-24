https://ria.ru/20240524/samolet-1948111739.html

Мантуров назвал сроки появления опытного образца самолета "Освей"

Мантуров назвал сроки появления опытного образца самолета "Освей" - РИА Новости, 24.05.2024

Мантуров назвал сроки появления опытного образца самолета "Освей"

Опытный образец российско-белорусского 19-местного самолета "Освей" должен появиться в конце 2026 - начале 2027 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T13:31

2024-05-24T13:31

2024-05-24T13:39

экономика

россия

белоруссия

денис мантуров

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МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Опытный образец российско-белорусского 19-местного самолета "Освей" должен появиться в конце 2026 - начале 2027 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Мы рассчитываем, что в конце 2026 - начале 2027 года должен появиться уже опытный образец и должны начать испытания 19-местной машины", - сказал Мантуров журналистам. Он отметил, что у РФ и Белоруссии также много направлений для сотрудничества в других областях, например, в машиностроении, микроэлектронике. Также активно развиваются взаимные поставки в автомобилестроении.

https://ria.ru/20240524/diplomatiya-1947859180.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, белоруссия, денис мантуров