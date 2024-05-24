https://ria.ru/20240524/saldo-1948031185.html

Сальдо заявил о снижении интереса к изучению украинского языка в школах

Сальдо заявил о снижении интереса к изучению украинского языка в школах - РИА Новости, 24.05.2024

Сальдо заявил о снижении интереса к изучению украинского языка в школах

В школах Херсонской области наблюдается постепенное снижение интереса к изучению украинского языка, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T03:02

2024-05-24T03:02

2024-05-24T03:02

херсонская область

россия

владимир сальдо

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. В школах Херсонской области наблюдается постепенное снижение интереса к изучению украинского языка, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. В Херсонской области, наряду с русским, для общения и делопроизводства может использоваться украинский язык, а на территории Генического и Новотроицкого районов – также крымско-татарский язык. "Сейчас наблюдается постепенное снижение интереса к изучению украинского языка среди учеников и их родителей. Украинский язык как предмет изучают ученики 1-4 классов 44 школ региона из более ста школ", - сказал Сальдо агентству. При этом, по его словам, в средних и старших классах украинский язык не изучается. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240523/kherson-1947785103.html

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

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херсонская область , россия, владимир сальдо, общество