https://ria.ru/20240524/rouming-1948196159.html

Россия и Белоруссия намерены отменить взаимный роуминг

Россия и Белоруссия намерены отменить взаимный роуминг - РИА Новости, 24.05.2024

Россия и Белоруссия намерены отменить взаимный роуминг

Россия и Белоруссия планируют отменить роуминг на территории Союзного государства, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:30

2024-05-24T17:30

2024-05-24T17:54

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белоруссия

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россия и Белоруссия планируют отменить роуминг на территории Союзного государства, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко."То есть мобильная связь для всех абонентов в двух странах будет полностью обеспечиваться в режиме домашней сети", — сказал он.Глава государства подчеркнул, что Москва и Минск многое делают для создания максимально благоприятных условий для взаимных поездок граждан, для развития их контактов и прямого общения друг с другом.Работа по отмене роуминга между Россией и Белоруссией ведется с 2017 года. Так, с 1 сентября 2021-го российские и белорусские операторы взаимодействуют на условиях сниженных ставок международного интерконнекта при роуминге, а с 1 апреля 2022-го отменили плату за определенное количество входящих вызовов.На прошлой неделе глава Минцифры Максут Шадаев заявил о планах полностью отменить роуминг между Белоруссией и Россией. Но, по его словам, решению вопроса мешают большие финансовые потери белорусских операторов, тогда как российские согласны с этими убытками.

https://ria.ru/20240524/sng-1948190410.html

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россия, белоруссия, владимир путин, в мире