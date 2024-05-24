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Россия и Белоруссия намерены отменить взаимный роуминг - РИА Новости, 24.05.2024
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17:30 24.05.2024 (обновлено: 17:54 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/rouming-1948196159.html
Россия и Белоруссия намерены отменить взаимный роуминг
Россия и Белоруссия намерены отменить взаимный роуминг - РИА Новости, 24.05.2024
Россия и Белоруссия намерены отменить взаимный роуминг
Россия и Белоруссия планируют отменить роуминг на территории Союзного государства, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:30
2024-05-24T17:54
россия
белоруссия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россия и Белоруссия планируют отменить роуминг на территории Союзного государства, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко."То есть мобильная связь для всех абонентов в двух странах будет полностью обеспечиваться в режиме домашней сети", — сказал он.Глава государства подчеркнул, что Москва и Минск многое делают для создания максимально благоприятных условий для взаимных поездок граждан, для развития их контактов и прямого общения друг с другом.Работа по отмене роуминга между Россией и Белоруссией ведется с 2017 года. Так, с 1 сентября 2021-го российские и белорусские операторы взаимодействуют на условиях сниженных ставок международного интерконнекта при роуминге, а с 1 апреля 2022-го отменили плату за определенное количество входящих вызовов.На прошлой неделе глава Минцифры Максут Шадаев заявил о планах полностью отменить роуминг между Белоруссией и Россией. Но, по его словам, решению вопроса мешают большие финансовые потери белорусских операторов, тогда как российские согласны с этими убытками.
https://ria.ru/20240524/sng-1948190410.html
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россия, белоруссия, владимир путин, в мире
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, В мире
Россия и Белоруссия намерены отменить взаимный роуминг

Путин: РФ и Белоруссия намерены отменить взаимный роуминг

© iStock.com / FreshSplashДевушка использует смартфон
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© iStock.com / FreshSplash
Девушка использует смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россия и Белоруссия планируют отменить роуминг на территории Союзного государства, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко.
"То есть мобильная связь для всех абонентов в двух странах будет полностью обеспечиваться в режиме домашней сети", — сказал он.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров в Минске - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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Вчера, 17:41
Глава государства подчеркнул, что Москва и Минск многое делают для создания максимально благоприятных условий для взаимных поездок граждан, для развития их контактов и прямого общения друг с другом.
Работа по отмене роуминга между Россией и Белоруссией ведется с 2017 года. Так, с 1 сентября 2021-го российские и белорусские операторы взаимодействуют на условиях сниженных ставок международного интерконнекта при роуминге, а с 1 апреля 2022-го отменили плату за определенное количество входящих вызовов.
На прошлой неделе глава Минцифры Максут Шадаев заявил о планах полностью отменить роуминг между Белоруссией и Россией. Но, по его словам, решению вопроса мешают большие финансовые потери белорусских операторов, тогда как российские согласны с этими убытками.
Въезд на территорию Российской Федерации на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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