Сейчас. Главком ВС Швеции сделал шокирующее признание о Путине
Главком ВС Швеции Бюден: РФ производит больше оружия, чем Запад поставляет ВСУ
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россия производит больше оружия, чем Запад может поставить Украине, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден в интервью немецкой газете RND.
"Путин подготовил российскую экономику к войне так, как мы не можем. Россияне сейчас производят огромное количество военной техники, гораздо больше, чем мы можем поставить на Украину", — сказал он.
"Путин подготовил российскую экономику к войне так, как мы не можем. Россияне сейчас производят огромное количество военной техники, гораздо больше, чем мы можем поставить на Украину", — сказал он.
Бюден отметил, что у России по-прежнему больше военного потенциала и сил, которые они могут использовать против ВСУ, что еще больше обостряет ситуацию на местах.
Вместе с тем, он утверждает, что конфликт за последние несколько месяцев зашел в тупик, из-за этого он может затянуться на много лет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
Вместе с тем, он утверждает, что конфликт за последние несколько месяцев зашел в тупик, из-за этого он может затянуться на много лет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.