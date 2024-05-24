https://ria.ru/20240524/rossiya-1948058917.html

Сейчас. Главком ВС Швеции сделал шокирующее признание о Путине

Сейчас. Главком ВС Швеции сделал шокирующее признание о Путине - РИА Новости, 24.05.2024

Сейчас. Главком ВС Швеции сделал шокирующее признание о Путине

Россия производит больше оружия, чем Запад может поставить Украине, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден в интервью немецкой газете РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T09:42

2024-05-24T09:42

2024-05-24T09:42

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россия производит больше оружия, чем Запад может поставить Украине, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден в интервью немецкой газете RND. "Путин подготовил российскую экономику к войне так, как мы не можем. Россияне сейчас производят огромное количество военной техники, гораздо больше, чем мы можем поставить на Украину", — сказал он. Бюден отметил, что у России по-прежнему больше военного потенциала и сил, которые они могут использовать против ВСУ, что еще больше обостряет ситуацию на местах. Вместе с тем, он утверждает, что конфликт за последние несколько месяцев зашел в тупик, из-за этого он может затянуться на много лет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1948051877.html

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в мире, украина, россия, нато, владимир путин