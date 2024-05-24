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"Росатом": нужно совместить разные информсистемы на единой платформе - РИА Новости, 24.05.2024
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19:46 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/rosatom-1948212516.html
"Росатом": нужно совместить разные информсистемы на единой платформе
"Росатом": нужно совместить разные информсистемы на единой платформе - РИА Новости, 24.05.2024
"Росатом": нужно совместить разные информсистемы на единой платформе
Государство поставило задачу к 2030 году внедрить отечественное индустриальное ПО и за счет этого повысить конкурентоспособность российской промышленности. Для... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T19:46
2024-05-24T19:46
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
михаил мишустин
алексей лихачев
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Государство поставило задачу к 2030 году внедрить отечественное индустриальное ПО и за счет этого повысить конкурентоспособность российской промышленности. Для этого сначала необходимо обеспечить совместимость разных информационных систем через единую платформу, сообщила директор по цифровизации госкорпорации "Росатом" Екатерина Солнцева.Об этом она заявила в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2024), которая закрылась сегодня в Нижнем Новгороде."Мы подготовили концепцию интеграционной платформы для систем полного жизненного цикла, согласовав с большим количеством промышленных холдингов. Сейчас разрабатываем прототип – не в одиночку, а используем те наработки, которые уже есть у промышленных компаний. До конца следующего года будем доводить его до минимально жизнеспособной версии (MVP) и реализуем ряд пилотных проектов по выстраиванию интеграционных цепочек. Мы у себя в отрасли сейчас выбираем крупное изделие, которое будет синхронизироваться на интеграционном подходе, также еще ряд предприятий других компаний высказали свою заинтересованность. В общем интеграция PLM является тем фактором, который позволит процессу суверенизации ПО получить осмысленное завершение в части получения промышленностью конкурентоспособности", – пояснила Солнцева в ходе своего выступления, ее слова привели в пресс-службе госкорпорации.Ранее на ЦИПРе генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев представил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину прототип Национальной вычислительной CAD/CАЕ платформы.Представленная платформа – это программная среда, объединяющая цифровые решения в области математического моделирования и инженерного анализа от различных российских разработчиков. Ожидается, что запуск платформы позволит достичь качественно нового уровня моделирования.Платформа является очередным этапом развития проекта импортозамещения ПО в области математического моделирования и инженерного анализа.САЕ-системами (Computer-Aided Engineering) называется программное обеспечение, предназначенное для расчётов, анализа и симуляции физических процессов в решении инженерных задач. Данные системы востребованы в авиастроении, ракетостроении, машиностроении, энергетике, индустрии новых материалов, строительстве крупных инфраструктурных объектов и пр. Они позволяют при помощи расчётных методов моделировать "поведение" промышленных изделий в реальных условиях эксплуатации.CAD-системами (Computer-aided design) называется программное обеспечение, предназначенное для автоматизированного проектирования. Представляет собой организационно-техническую систему, состоящую из персонала и комплекса технических, программных и других средств автоматизации его деятельности. Также для обозначения подобных систем широко используется аббревиатура САПР.
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россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", михаил мишустин, алексей лихачев
Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Михаил Мишустин, Алексей Лихачев

"Росатом": нужно совместить разные информсистемы на единой платформе

© Фото : Госкорпорации "Росатом"Стенд Росатома на конференции ЦИПР
Стенд Росатома на конференции ЦИПР - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : Госкорпорации "Росатом"
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Государство поставило задачу к 2030 году внедрить отечественное индустриальное ПО и за счет этого повысить конкурентоспособность российской промышленности. Для этого сначала необходимо обеспечить совместимость разных информационных систем через единую платформу, сообщила директор по цифровизации госкорпорации "Росатом" Екатерина Солнцева.
Об этом она заявила в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2024), которая закрылась сегодня в Нижнем Новгороде.
"Мы подготовили концепцию интеграционной платформы для систем полного жизненного цикла, согласовав с большим количеством промышленных холдингов. Сейчас разрабатываем прототип – не в одиночку, а используем те наработки, которые уже есть у промышленных компаний. До конца следующего года будем доводить его до минимально жизнеспособной версии (MVP) и реализуем ряд пилотных проектов по выстраиванию интеграционных цепочек. Мы у себя в отрасли сейчас выбираем крупное изделие, которое будет синхронизироваться на интеграционном подходе, также еще ряд предприятий других компаний высказали свою заинтересованность. В общем интеграция PLM является тем фактором, который позволит процессу суверенизации ПО получить осмысленное завершение в части получения промышленностью конкурентоспособности", – пояснила Солнцева в ходе своего выступления, ее слова привели в пресс-службе госкорпорации.
Ранее на ЦИПРе генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев представил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину прототип Национальной вычислительной CAD/CАЕ платформы.
Росатом представил проекты по экологическому благополучию - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Росатом представил проекты по экологическому благополучию
16 мая, 12:36
Представленная платформа – это программная среда, объединяющая цифровые решения в области математического моделирования и инженерного анализа от различных российских разработчиков. Ожидается, что запуск платформы позволит достичь качественно нового уровня моделирования.
Платформа является очередным этапом развития проекта импортозамещения ПО в области математического моделирования и инженерного анализа.
САЕ-системами (Computer-Aided Engineering) называется программное обеспечение, предназначенное для расчётов, анализа и симуляции физических процессов в решении инженерных задач. Данные системы востребованы в авиастроении, ракетостроении, машиностроении, энергетике, индустрии новых материалов, строительстве крупных инфраструктурных объектов и пр. Они позволяют при помощи расчётных методов моделировать "поведение" промышленных изделий в реальных условиях эксплуатации.
CAD-системами (Computer-aided design) называется программное обеспечение, предназначенное для автоматизированного проектирования. Представляет собой организационно-техническую систему, состоящую из персонала и комплекса технических, программных и других средств автоматизации его деятельности. Также для обозначения подобных систем широко используется аббревиатура САПР.
 
РоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Михаил МишустинАлексей Лихачев
 
 
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