https://ria.ru/20240524/rets-1948213300.html

РЭЦ рассказал о поддержке столичных экспортеров

РЭЦ рассказал о поддержке столичных экспортеров - РИА Новости, 24.05.2024

РЭЦ рассказал о поддержке столичных экспортеров

Группа компаний Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) по итогам первых четырех месяцев 2024 года поддержала 736 московских экспортеров, при этом... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T18:19

2024-05-24T18:19

2024-05-24T18:19

экономика

москва

россия

харбин

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Группа компаний Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) по итогам первых четырех месяцев 2024 года поддержала 736 московских экспортеров, при этом объем поддержанного экспорта составил 939 миллионов долларов, заявил вице-президент Российского экспортного центра Роман Генкель на панельной сессии "Технологии – мост к международной кооперации. Что Москва может предложить мировому рынку высоких технологий".Мероприятие состоялось 24 мая в рамках ежегодной Московской недели предпринимательства, которая проходит с 16 по 26 мая, и приурочена ко Дню российского предпринимательства."Вице-президент Российского экспортного центра рассказал участникам форума о поддержке, предоставляемой Группой компаний РЭЦ высокотехнологичным московским компаниям, отметив лидерство столицы по внедрению лучших практик поддержки несырьевого неэнергетического экспорта", - говорится в сообщении.Особое внимание Генкель уделил активному взаимодействию РЭЦ с инфраструктурой поддержки бизнеса Москвы, включая интеграцию цифровых сервисов столицы с цифровой платформой "Мой экспорт"."Мы продолжаем развивать платформу "Мой экспорт", здесь уже представлено 126 услуг, которые предоставляет не только РЭЦ, но и федеральные структуры, партнеры платформы. Другое важное направление – финансовая поддержка компаний в формате "одного окна". Мы стараемся, чтобы экспортеры столицы получали поддержку "бесшовно". Следующее важное направление – это совместные международные выставки и ярмарки. Например, в фестивале-ярмарке "Сделано в России" на Российско-Китайском ЭКСПО, состоявшейся в этом месяце в Харбине, участвовали четыре московских компании. Участие российских компаний под единым зонтичным брендом "Сделано в России" приносит им синергетический эффект при продвижении на новые рынки", – уточнил вице-президент РЭЦ.Московский предпринимательский форум является площадкой для взаимодействия и обмена опытом между предпринимателями, инвесторами и экспертами. Заключительный день форума, 24 мая, был посвящен международному сотрудничеству с особым акцентом на важности технологического экспорта для российской столицы.На состоявшейся сессии эксперты обсудили направления сотрудничества, возможности партнерства и перспективы взаимодействия в сфере высоких технологий. В панельной дискуссии участвовали глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома, президент-директор Инновационного центра Интегразия (Индонезия) Байю Веда, вице-президент Ассоциации женщин-предпринимателей Мексики Марта Лиззет Круз Гарза и другие.

https://ria.ru/20240524/vystavka-1948212916.html

https://ria.ru/20240524/rets-1948208927.html

москва

россия

харбин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, москва, россия, харбин, российский экспортный центр (рэц)