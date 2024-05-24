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РЭЦ рассказал о поддержке столичных экспортеров - РИА Новости, 24.05.2024
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18:19 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/rets-1948213300.html
РЭЦ рассказал о поддержке столичных экспортеров
РЭЦ рассказал о поддержке столичных экспортеров - РИА Новости, 24.05.2024
РЭЦ рассказал о поддержке столичных экспортеров
Группа компаний Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) по итогам первых четырех месяцев 2024 года поддержала 736 московских экспортеров, при этом... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T18:19
2024-05-24T18:19
экономика
москва
россия
харбин
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Группа компаний Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) по итогам первых четырех месяцев 2024 года поддержала 736 московских экспортеров, при этом объем поддержанного экспорта составил 939 миллионов долларов, заявил вице-президент Российского экспортного центра Роман Генкель на панельной сессии "Технологии – мост к международной кооперации. Что Москва может предложить мировому рынку высоких технологий".Мероприятие состоялось 24 мая в рамках ежегодной Московской недели предпринимательства, которая проходит с 16 по 26 мая, и приурочена ко Дню российского предпринимательства."Вице-президент Российского экспортного центра рассказал участникам форума о поддержке, предоставляемой Группой компаний РЭЦ высокотехнологичным московским компаниям, отметив лидерство столицы по внедрению лучших практик поддержки несырьевого неэнергетического экспорта", - говорится в сообщении.Особое внимание Генкель уделил активному взаимодействию РЭЦ с инфраструктурой поддержки бизнеса Москвы, включая интеграцию цифровых сервисов столицы с цифровой платформой "Мой экспорт"."Мы продолжаем развивать платформу "Мой экспорт", здесь уже представлено 126 услуг, которые предоставляет не только РЭЦ, но и федеральные структуры, партнеры платформы. Другое важное направление – финансовая поддержка компаний в формате "одного окна". Мы стараемся, чтобы экспортеры столицы получали поддержку "бесшовно". Следующее важное направление – это совместные международные выставки и ярмарки. Например, в фестивале-ярмарке "Сделано в России" на Российско-Китайском ЭКСПО, состоявшейся в этом месяце в Харбине, участвовали четыре московских компании. Участие российских компаний под единым зонтичным брендом "Сделано в России" приносит им синергетический эффект при продвижении на новые рынки", – уточнил вице-президент РЭЦ.Московский предпринимательский форум является площадкой для взаимодействия и обмена опытом между предпринимателями, инвесторами и экспертами. Заключительный день форума, 24 мая, был посвящен международному сотрудничеству с особым акцентом на важности технологического экспорта для российской столицы.На состоявшейся сессии эксперты обсудили направления сотрудничества, возможности партнерства и перспективы взаимодействия в сфере высоких технологий. В панельной дискуссии участвовали глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома, президент-директор Инновационного центра Интегразия (Индонезия) Байю Веда, вице-президент Ассоциации женщин-предпринимателей Мексики Марта Лиззет Круз Гарза и другие.
https://ria.ru/20240524/vystavka-1948212916.html
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экономика, москва, россия, харбин, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Москва, Россия, Харбин, Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ рассказал о поддержке столичных экспортеров

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Группа компаний Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) по итогам первых четырех месяцев 2024 года поддержала 736 московских экспортеров, при этом объем поддержанного экспорта составил 939 миллионов долларов, заявил вице-президент Российского экспортного центра Роман Генкель на панельной сессии "Технологии – мост к международной кооперации. Что Москва может предложить мировому рынку высоких технологий".
Мероприятие состоялось 24 мая в рамках ежегодной Московской недели предпринимательства, которая проходит с 16 по 26 мая, и приурочена ко Дню российского предпринимательства.
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Компании из павильона АПК РЭЦ посетили выставку Saudi Food Show
Вчера, 18:18
"Вице-президент Российского экспортного центра рассказал участникам форума о поддержке, предоставляемой Группой компаний РЭЦ высокотехнологичным московским компаниям, отметив лидерство столицы по внедрению лучших практик поддержки несырьевого неэнергетического экспорта", - говорится в сообщении.
Особое внимание Генкель уделил активному взаимодействию РЭЦ с инфраструктурой поддержки бизнеса Москвы, включая интеграцию цифровых сервисов столицы с цифровой платформой "Мой экспорт".
"Мы продолжаем развивать платформу "Мой экспорт", здесь уже представлено 126 услуг, которые предоставляет не только РЭЦ, но и федеральные структуры, партнеры платформы. Другое важное направление – финансовая поддержка компаний в формате "одного окна". Мы стараемся, чтобы экспортеры столицы получали поддержку "бесшовно". Следующее важное направление – это совместные международные выставки и ярмарки. Например, в фестивале-ярмарке "Сделано в России" на Российско-Китайском ЭКСПО, состоявшейся в этом месяце в Харбине, участвовали четыре московских компании. Участие российских компаний под единым зонтичным брендом "Сделано в России" приносит им синергетический эффект при продвижении на новые рынки", – уточнил вице-президент РЭЦ.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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Вчера, 18:01
Московский предпринимательский форум является площадкой для взаимодействия и обмена опытом между предпринимателями, инвесторами и экспертами. Заключительный день форума, 24 мая, был посвящен международному сотрудничеству с особым акцентом на важности технологического экспорта для российской столицы.
На состоявшейся сессии эксперты обсудили направления сотрудничества, возможности партнерства и перспективы взаимодействия в сфере высоких технологий. В панельной дискуссии участвовали глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома, президент-директор Инновационного центра Интегразия (Индонезия) Байю Веда, вице-президент Ассоциации женщин-предпринимателей Мексики Марта Лиззет Круз Гарза и другие.
 
ЭкономикаМоскваРоссияХарбинРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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