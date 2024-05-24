https://ria.ru/20240524/rets-1948208927.html
ЭКСАР – участник ежегодной встречи экспортных кредитных агентств ЕАЭС
ЭКСАР – участник ежегодной встречи экспортных кредитных агентств ЕАЭС - РИА Новости, 24.05.2024
ЭКСАР – участник ежегодной встречи экспортных кредитных агентств ЕАЭС
Российское экспортное страховое агентство ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) приняло участие в ежегодной рабочей встрече руководителей экспортно-кредитных... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T18:01
2024-05-24T18:01
2024-05-24T18:02
экономика
россия
армения
евразийский экономический союз
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российское экспортное страховое агентство ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) приняло участие в ежегодной рабочей встрече руководителей экспортно-кредитных агентств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), организованной "Агентством по страхованию экспорта Армении", сообщает РЭЦ.Встреча носит ежегодный характер и проходит в рамках четырехстороннего меморандума о сотрудничестве, подписанного агентствами ЕАЭС в 2017 году."Участники встречи из Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан и Армении обсудили показатели и достижения своих компаний за 2023–2024 годы, а также стратегические планы на 2024–2025 годы. Участие во встрече также представителей Евразийской перестраховочной компании позволило провести обсуждение практических шагов, которые нужно предпринять участникам для заключения первых сделок, а также механизмов и возможных подходов к взаимодействию", - говорится в сообщении.Старший вице-президент Российского экспортного центра – генеральный директор ЭКСАР Никита Гусаков отметил роль многостороннего взаимодействия экспортно-кредитных агентств в процессе развития новых совместных инструментов поддержки торговли в периметре Союза."Мы рады, что можем поделиться своим опытом и обсудить актуальные проблемы с коллегами из ЕАЭС. Также хочется отдельно подчеркнуть важность того факта, что решения о выработке стратегии взаимодействия с ключевым для нас наднациональным финансовым институтом – Евразийской перестраховочной компанией принимаются в совместном формате. Это позволяет достигать баланса интересов между участниками и развивать оптимальный формат работы", – отметил Гусаков.
https://ria.ru/20240523/servis-1947835893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, армения, евразийский экономический союз, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Армения, Евразийский экономический союз, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российское экспортное страховое агентство ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) приняло участие в ежегодной рабочей встрече руководителей экспортно-кредитных агентств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), организованной "Агентством по страхованию экспорта Армении", сообщает РЭЦ.
Встреча носит ежегодный характер и проходит в рамках четырехстороннего меморандума о сотрудничестве, подписанного агентствами ЕАЭС в 2017 году.
"Участники встречи из Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан и Армении обсудили показатели и достижения своих компаний за 2023–2024 годы, а также стратегические планы на 2024–2025 годы. Участие во встрече также представителей Евразийской перестраховочной компании позволило провести обсуждение практических шагов, которые нужно предпринять участникам для заключения первых сделок, а также механизмов и возможных подходов к взаимодействию", - говорится в сообщении.
Старший вице-президент Российского экспортного центра – генеральный директор ЭКСАР Никита Гусаков отметил роль многостороннего взаимодействия экспортно-кредитных агентств в процессе развития новых совместных инструментов поддержки торговли в периметре Союза.
"Мы рады, что можем поделиться своим опытом и обсудить актуальные проблемы с коллегами из ЕАЭС. Также хочется отдельно подчеркнуть важность того факта, что решения о выработке стратегии взаимодействия с ключевым для нас наднациональным финансовым институтом – Евразийской перестраховочной компанией принимаются в совместном формате. Это позволяет достигать баланса интересов между участниками и развивать оптимальный формат работы", – отметил Гусаков.