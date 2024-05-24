https://ria.ru/20240524/reestr-1948258628.html

Доменные имена сайтов-иноагентов будут публиковать в реестре

Доменные имена сайтов-иноагентов будут публиковать в реестре - РИА Новости, 24.05.2024

Доменные имена сайтов-иноагентов будут публиковать в реестре

Министерство юстиции России станет указывать доменные имена информационных ресурсов (сайтов) в реестре иностранных агентов, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T22:12

2024-05-24T22:12

2024-05-24T22:12

общество

россия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министерство юстиции России станет указывать доменные имена информационных ресурсов (сайтов) в реестре иностранных агентов, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации. "Дополнить подпунктом "з" следующего содержания: доменное имя информационного ресурса (при наличии)", - сообщается в документе. Уточняется что соответствующие изменения были внесены перечень сведений, которые публикуются в реестре иностранных агентов на официальном сайте министерства юстиции. Закон, регламентирующий деятельность и обязанности иностранных агентов, предусматривающий единый реестр для данной категории граждан и юрлиц, а также ответственности за нарушение, вступил в силу в России 1 декабря 2022 года. Согласно документу, иноагентом может быть быть признан человек или юрлицо, которые получили иностранную поддержку от зарубежных источников или находящиеся под иностранным влиянием. Такими источниками, в частности, являются зарубежные государства, власти этих государств, международные и иностранные организации, иностранцы, а также зарубежные структуры без образования юридического лица. Кроме того, источником будет считаться российский гражданин или юрлицо, являющиеся посредниками при передаче иностранного финансирования. Деятельность иноагента должна касаться политики, сбора сведений в области военной, военно-технической деятельности России, распространения предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов или участия в их создании. Иноагенты, по закону, не могут поводить массовые мероприятия у ряда мест, включая органы госвласти, служить в МВД, заниматься образованием детей. Им также запрещены сделки с политическими партиями, на них распространяется невозможность нахождения на гражданской службе. Иноагентам запрещено преподавать в государственных образовательных организациях, принимать участие в закупках, получать государственную финансовую поддержку или применять упрощенную систему налогообложения. Иностранный агент также не вправе эксплуатировать значимые объекты критической информационной инфраструктуры и заниматься обеспечением безопасности таких объектов. Согласно последним нововведениям, иноагенты не имеют права участвовать в выборах любого уровня.

https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html

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