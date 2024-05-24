https://ria.ru/20240524/reb-1948028895.html

"Мешает новым бомбам". На Западе озадачились из-за российского оружия

"Мешает новым бомбам". На Западе озадачились из-за российского оружия - РИА Новости, 24.05.2024

"Мешает новым бомбам". На Западе озадачились из-за российского оружия

Западные СМИ признали, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) эффективны против бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB), используемых... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T01:44

2024-05-24T01:44

2024-05-24T03:06

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Западные СМИ признали, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) эффективны против бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB), используемых Украиной. "Российское радиоэлектронное подавление мешает многим украинским относительно новым бомбам дальнего действия GLSDB достичь намеченных целей", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией. По мнению представителей компании Boeing, которая является одним из разработчиков бомбы, их оружие способно подавить часть помех, создаваемых системами РЭБ, в то время как один из собеседников агентства заявил, что компании понадобятся месяцы, чтобы исправить ситуацию. GLSDB - совместная разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением реактивных систем залпового огня. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров. О включении GLSDB в один из пакетов военной помощи было объявлено еще в феврале прошлого года. Минобороны РФ впервые сообщило сбитом российской системой ПВО снаряде GLSDB 28 марта 2023 года. Белый дом не смог подтвердить это. Позднее, согласно данным из ежедневных сводок МО РФ, ещё один снаряд был сбит 11 апреля, а потом ещё четыре 17 октября.

https://ria.ru/20240524/prizyv-1948028381.html

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россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире