Общество Красного Полумесяца рассказало о поиске вертолета президента Ирана
Солеймани: шестьдесят пять групп быстрого реагирования искали вертолет Раиси
© AP Photo / Moj News Agency / Azin HaghighiСпасатели на месте крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан
© AP Photo / Moj News Agency / Azin Haghighi
Спасатели на месте крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 24 мая – РИА Новости. Шестьдесят пять спасательных групп быстрого реагирования были заняты в поисках упавшего вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, заявил генеральный секретарь Общества Красного Полумесяца Ягуб Солеймани.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолёта. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
"Шестьдесят пять спасательных групп быстрого реагирования занимались поисками вертолета президента", - приводит слова Солеймани агентство Nour News.
По его словам, местные группы также сотрудничали со спасателями в процессе обнаружения места крушения.
Тело президента было захоронено в Мешхеде, родном городе Раиси в провинции Хорасан-Резави на северо-западе страны, в известной шиитской святыне - мавзолее имама Резы, восьмого из двенадцати имамов, почитаемых иранскими шиитами. Перед захоронением были проведены церемонии прощания в городах Тебриз, Кум, Тегеран и Бирдженд.
Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.
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