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Общество Красного Полумесяца рассказало о поиске вертолета президента Ирана - РИА Новости, 24.05.2024
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00:34 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/raisi-1948025990.html
Общество Красного Полумесяца рассказало о поиске вертолета президента Ирана
Общество Красного Полумесяца рассказало о поиске вертолета президента Ирана - РИА Новости, 24.05.2024
Общество Красного Полумесяца рассказало о поиске вертолета президента Ирана
Шестьдесят пять спасательных групп быстрого реагирования были заняты в поисках упавшего вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, заявил генеральный секретарь... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T00:34
2024-05-24T00:34
в мире
иран
азербайджан
россия
хосейн амир абдоллахиан
ильхам алиев
казем джалали
крушение вертолета президента ирана
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ТЕГЕРАН, 24 мая – РИА Новости. Шестьдесят пять спасательных групп быстрого реагирования были заняты в поисках упавшего вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, заявил генеральный секретарь Общества Красного Полумесяца Ягуб Солеймани. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолёта. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. "Шестьдесят пять спасательных групп быстрого реагирования занимались поисками вертолета президента", - приводит слова Солеймани агентство Nour News. По его словам, местные группы также сотрудничали со спасателями в процессе обнаружения места крушения. Тело президента было захоронено в Мешхеде, родном городе Раиси в провинции Хорасан-Резави на северо-западе страны, в известной шиитской святыне - мавзолее имама Резы, восьмого из двенадцати имамов, почитаемых иранскими шиитами. Перед захоронением были проведены церемонии прощания в городах Тебриз, Кум, Тегеран и Бирдженд. Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.
https://ria.ru/20240523/vertolet-1948018760.html
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в мире, иран, азербайджан, россия, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, казем джалали, крушение вертолета президента ирана, ибрахим раиси
В мире, Иран, Азербайджан, Россия, Хосейн Амир Абдоллахиан, Ильхам Алиев, Казем Джалали, Крушение вертолета президента Ирана, Ибрахим Раиси
Общество Красного Полумесяца рассказало о поиске вертолета президента Ирана

Солеймани: шестьдесят пять групп быстрого реагирования искали вертолет Раиси

© AP Photo / Moj News Agency / Azin HaghighiСпасатели на месте крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан
Спасатели на месте крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Moj News Agency / Azin Haghighi
Спасатели на месте крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 24 мая – РИА Новости. Шестьдесят пять спасательных групп быстрого реагирования были заняты в поисках упавшего вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, заявил генеральный секретарь Общества Красного Полумесяца Ягуб Солеймани.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолёта. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
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"Шестьдесят пять спасательных групп быстрого реагирования занимались поисками вертолета президента", - приводит слова Солеймани агентство Nour News.
По его словам, местные группы также сотрудничали со спасателями в процессе обнаружения места крушения.
Тело президента было захоронено в Мешхеде, родном городе Раиси в провинции Хорасан-Резави на северо-западе страны, в известной шиитской святыне - мавзолее имама Резы, восьмого из двенадцати имамов, почитаемых иранскими шиитами. Перед захоронением были проведены церемонии прощания в городах Тебриз, Кум, Тегеран и Бирдженд.
Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.
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