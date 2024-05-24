https://ria.ru/20240524/rafakh-1948265823.html

ОАЭ поддержали решение суда ООН о прекращении военных действий в Рафахе

ОАЭ поддержали решение суда ООН о прекращении военных действий в Рафахе - РИА Новости, 24.05.2024

ОАЭ поддержали решение суда ООН о прекращении военных действий в Рафахе

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) приветствуют решение Международного суда ООН, который обязал Израиль немедленно прекратить военные действия в провинции... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T23:52

2024-05-24T23:52

2024-05-24T23:52

в мире

израиль

рафах (провинция)

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 24 мая - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) приветствуют решение Международного суда ООН, который обязал Израиль немедленно прекратить военные действия в провинции Рафах на юге палестинского сектора Газа, где находятся перемещенные лица с севера страны, говорится в сообщении министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ на его сайте. Ранее в пятницу Международный суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. Решение суда огласил председатель суда Наваф Салам, который подчеркнул, что Израиль должен также держать открытыми наземные пункты пропуска, в частности пункт пропуска в Рафахе, для поступления туда гуманитарной помощи. В совместном заявлении главы Совета национальной безопасности и МИД Израиля говорится, что Израиль не осуществляет и не планирует осуществлять действия в Рафахе, которые могли бы создать условия для полного или частичного уничтожения палестинского гражданского населения. "ОАЭ приветствуют решение Международного суда ООН принять дополнительные временные меры в отношении Израиля, требуя немедленного прекращения военных операций в провинции Рафах, чтобы избежать обострения катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа", - отмечается в сообщении МИД. Министерство также указало на позицию ОАЭ по поддержке "немедленного прекращения огня, защиты гражданского населения, предотвращения дальнейших человеческих жертв и прекращения эскалации во всех регионах оккупированной палестинской территории". Кроме того, министерство подчеркнуло "важность смягчения крайне острой и углубляющейся гуманитарной катастрофы, с которой столкнулось гражданское население в Газе из-за продолжающейся израильской агрессии", а также "необходимость обеспечения срочной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи в сектор Газа". В этой связи МИД ОАЭ подчеркнул важность решения суда относительно необходимости беспрепятственной работы КПП Рафах для широкого поступления гуманитарной помощи. МИД ОАЭ призвал международное сообщество "активизировать региональные и международные усилия для достижения мира и реализации решения о создании двух независимых государств". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 80 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240509/rafakh-1944479814.html

https://ria.ru/20240523/zapad-1947728593.html

https://ria.ru/20240524/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), оаэ, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году