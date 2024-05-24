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Израиль официально ответил на требование ООН остановить операцию в Рафахе - РИА Новости, 24.05.2024
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19:40 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/rafakh-1948238313.html
Израиль официально ответил на требование ООН остановить операцию в Рафахе
Израиль официально ответил на требование ООН остановить операцию в Рафахе - РИА Новости, 24.05.2024
Израиль официально ответил на требование ООН остановить операцию в Рафахе
Израиль не осуществляет и не планирует осуществлять действий в Рафахе, которые могли бы создать условия для полного или частичного уничтожения палестинского... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T19:40
2024-05-24T19:40
в мире
израиль
рафах (провинция)
южная африка
оон
раф
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая - РИА Новости. Израиль не осуществляет и не планирует осуществлять действий в Рафахе, которые могли бы создать условия для полного или частичного уничтожения палестинского гражданского населения, говорится в совместном заявлении главы Совета национальной безопасности и МИД Израиля в ответ на решение международного суда ООН, обязывающего Израиль прекратить военную операцию в Рафахе. В заявлении подчеркивается, что обвинения Южной Африки против Израиля в Международном суде в Гааге по поводу "геноцида" палестинского народа являются "ложными, возмутительными и вызывающими отвращение". "Израиль не проводил и не станет проводить военные мероприятия в районе Рафаха, создающие такие условия жизни, которые бы привели к полному или частичному уничтожению палестинского гражданского населения... Израиль продолжит держать открытым КПП "Рафах", разрешит непрерывную поставку гуманитарной помощи с египетской стороны КПП и не позволит террористическим организациям контролировать КПП", - говорится в заявлении. Отмечается, что Израиль также продолжит свои усилия по обеспечению поступления гуманитарной помощи в сектор Газа и продолжит действовать в соответствии с законом в целях минимизации ущерба гражданскому населению в секторе Газа. Ранее в пятницу Международный суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. Решение суда огласил председатель суда Наваф Салам, который подчеркнул, что Израиль должен также держать открытыми наземные пункты пропуска, в частности пункт пропуска в Рафахе, для поступления туда гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20240516/gumpomosch-1946498739.html
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израиль
рафах (провинция)
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в мире, израиль, рафах (провинция), южная африка, оон, раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Южная Африка, ООН, РАФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль официально ответил на требование ООН остановить операцию в Рафахе

МИД Израиля: Израиль не планирует уничтожать палестинцев в Рафахе

© AP Photo / Ramez HabboubДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Ramez Habboub
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая - РИА Новости. Израиль не осуществляет и не планирует осуществлять действий в Рафахе, которые могли бы создать условия для полного или частичного уничтожения палестинского гражданского населения, говорится в совместном заявлении главы Совета национальной безопасности и МИД Израиля в ответ на решение международного суда ООН, обязывающего Израиль прекратить военную операцию в Рафахе.
В заявлении подчеркивается, что обвинения Южной Африки против Израиля в Международном суде в Гааге по поводу "геноцида" палестинского народа являются "ложными, возмутительными и вызывающими отвращение".
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"Израиль не проводил и не станет проводить военные мероприятия в районе Рафаха, создающие такие условия жизни, которые бы привели к полному или частичному уничтожению палестинского гражданского населения... Израиль продолжит держать открытым КПП "Рафах", разрешит непрерывную поставку гуманитарной помощи с египетской стороны КПП и не позволит террористическим организациям контролировать КПП", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Израиль также продолжит свои усилия по обеспечению поступления гуманитарной помощи в сектор Газа и продолжит действовать в соответствии с законом в целях минимизации ущерба гражданскому населению в секторе Газа.
Ранее в пятницу Международный суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. Решение суда огласил председатель суда Наваф Салам, который подчеркнул, что Израиль должен также держать открытыми наземные пункты пропуска, в частности пункт пропуска в Рафахе, для поступления туда гуманитарной помощи.
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В миреИзраильРафах (провинция)Южная АфрикаООНРАФОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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