Израиль официально ответил на требование ООН остановить операцию в Рафахе
МИД Израиля: Израиль не планирует уничтожать палестинцев в Рафахе
© AP Photo / Ramez HabboubДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
© AP Photo / Ramez Habboub
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая - РИА Новости. Израиль не осуществляет и не планирует осуществлять действий в Рафахе, которые могли бы создать условия для полного или частичного уничтожения палестинского гражданского населения, говорится в совместном заявлении главы Совета национальной безопасности и МИД Израиля в ответ на решение международного суда ООН, обязывающего Израиль прекратить военную операцию в Рафахе.
В заявлении подчеркивается, что обвинения Южной Африки против Израиля в Международном суде в Гааге по поводу "геноцида" палестинского народа являются "ложными, возмутительными и вызывающими отвращение".
"Израиль не проводил и не станет проводить военные мероприятия в районе Рафаха, создающие такие условия жизни, которые бы привели к полному или частичному уничтожению палестинского гражданского населения... Израиль продолжит держать открытым КПП "Рафах", разрешит непрерывную поставку гуманитарной помощи с египетской стороны КПП и не позволит террористическим организациям контролировать КПП", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Израиль также продолжит свои усилия по обеспечению поступления гуманитарной помощи в сектор Газа и продолжит действовать в соответствии с законом в целях минимизации ущерба гражданскому населению в секторе Газа.
Ранее в пятницу Международный суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. Решение суда огласил председатель суда Наваф Салам, который подчеркнул, что Израиль должен также держать открытыми наземные пункты пропуска, в частности пункт пропуска в Рафахе, для поступления туда гуманитарной помощи.