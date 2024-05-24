https://ria.ru/20240524/pvo-1948112665.html
Над Белгородской областью сбили ракету HARM
Над Белгородской областью сбили ракету HARM - РИА Новости, 24.05.2024
Над Белгородской областью сбили ракету HARM
Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью запущенную Украиной противорадиолокационную ракету HARM, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T13:36
2024-05-24T13:36
2024-05-24T13:42
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью запущенную Украиной противорадиолокационную ракету HARM, сообщили в Минобороны России."Около 12.20 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением противорадиолокационной ракеты HARM производства США по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.В Минобороны добавили, что дежурными средствами ПВО противорадиолокационная ракета уничтожена над территорией Белгородской области.
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили ракету HARM
МО: ПВО сбила противорадиолокационную ракету HARM над Белгородской областью