https://ria.ru/20240524/pvo-1948040290.html
Над Крымом сбили три ракеты ATACMS
Над Крымом сбили три ракеты ATACMS - РИА Новости, 24.05.2024
Над Крымом сбили три ракеты ATACMS
За ночь силы ПВО сбили три ракеты ATACMS над Крымом и два беспилотника в Белгородской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T07:17
2024-05-24T07:17
2024-05-24T09:20
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безопасность
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вооруженные силы рф
республика крым
черное море
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. За ночь силы ПВО сбили три ракеты ATACMS над Крымом и два беспилотника в Белгородской области, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.Кроме того, морская авиация уничтожила в Черном море три безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму.Накануне поздно вечером глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за ракетной атаки ВСУ в Симферопольском районе погибли два человека. Кроме того, в районе Алушты зафиксировали попадание по пустующему объекту хозяйственного назначения.Украина регулярно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20240524/ukraintsy-1948040130.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Республика Крым, Черное море
Над Крымом сбили три ракеты ATACMS
Силы ПВО уничтожили 3 ракеты ATACMS и 2 беспилотника над территорией России