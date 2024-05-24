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Над Крымом сбили три ракеты ATACMS - РИА Новости, 24.05.2024
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07:17 24.05.2024 (обновлено: 09:20 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/pvo-1948040290.html
Над Крымом сбили три ракеты ATACMS
Над Крымом сбили три ракеты ATACMS - РИА Новости, 24.05.2024
Над Крымом сбили три ракеты ATACMS
За ночь силы ПВО сбили три ракеты ATACMS над Крымом и два беспилотника в Белгородской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T07:17
2024-05-24T09:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
республика крым
черное море
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. За ночь силы ПВО сбили три ракеты ATACMS над Крымом и два беспилотника в Белгородской области, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.Кроме того, морская авиация уничтожила в Черном море три безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму.Накануне поздно вечером глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за ракетной атаки ВСУ в Симферопольском районе погибли два человека. Кроме того, в районе Алушты зафиксировали попадание по пустующему объекту хозяйственного назначения.Украина регулярно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20240524/ukraintsy-1948040130.html
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россия
белгородская область
республика крым
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безопасность, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, республика крым, черное море
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Республика Крым, Черное море
Над Крымом сбили три ракеты ATACMS

Силы ПВО уничтожили 3 ракеты ATACMS и 2 беспилотника над территорией России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. За ночь силы ПВО сбили три ракеты ATACMS над Крымом и два беспилотника в Белгородской области, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.
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Кроме того, морская авиация уничтожила в Черном море три безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму.
Накануне поздно вечером глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за ракетной атаки ВСУ в Симферопольском районе погибли два человека. Кроме того, в районе Алушты зафиксировали попадание по пустующему объекту хозяйственного назначения.
Украина регулярно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРеспублика КрымЧерное море
 
 
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