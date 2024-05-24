https://ria.ru/20240524/pvo-1948040290.html

Над Крымом сбили три ракеты ATACMS

Над Крымом сбили три ракеты ATACMS - РИА Новости, 24.05.2024

Над Крымом сбили три ракеты ATACMS

За ночь силы ПВО сбили три ракеты ATACMS над Крымом и два беспилотника в Белгородской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T07:17

2024-05-24T07:17

2024-05-24T09:20

специальная военная операция на украине

безопасность

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белгородская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

республика крым

черное море

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. За ночь силы ПВО сбили три ракеты ATACMS над Крымом и два беспилотника в Белгородской области, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.Кроме того, морская авиация уничтожила в Черном море три безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму.Накануне поздно вечером глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за ракетной атаки ВСУ в Симферопольском районе погибли два человека. Кроме того, в районе Алушты зафиксировали попадание по пустующему объекту хозяйственного назначения.Украина регулярно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

https://ria.ru/20240524/ukraintsy-1948040130.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

белгородская область

республика крым

черное море

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безопасность, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, республика крым, черное море