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Силы ПВО в Брянской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 24.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:32 24.05.2024 (обновлено: 01:35 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/pvo-1948028623.html
Силы ПВО в Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Силы ПВО в Брянской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 24.05.2024
Силы ПВО в Брянской области сбили беспилотник ВСУ
ПВО сбила украинский беспилотник над Погарским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своём... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T01:32
2024-05-24T01:35
специальная военная операция на украине
погарский район
брянская область
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
александр богомаз
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. ПВО сбила украинский беспилотник над Погарским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Погарским районом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
погарский район
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погарский район, брянская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Погарский район, Брянская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Александр Богомаз
Силы ПВО в Брянской области сбили беспилотник ВСУ

Богомаз: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Погарским районом Брянской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. ПВО сбила украинский беспилотник над Погарским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Погарским районом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПогарский районБрянская областьРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФАлександр Богомаз
 
 
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