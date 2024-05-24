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Силы ПВО в Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Силы ПВО в Брянской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 24.05.2024
Силы ПВО в Брянской области сбили беспилотник ВСУ
ПВО сбила украинский беспилотник над Погарским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своём... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T01:32
2024-05-24T01:32
2024-05-24T01:35
специальная военная операция на украине
погарский район
брянская область
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безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
александр богомаз
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. ПВО сбила украинский беспилотник над Погарским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Погарским районом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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погарский район, брянская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Погарский район, Брянская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Александр Богомаз
Силы ПВО в Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Богомаз: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Погарским районом Брянской области