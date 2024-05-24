https://ria.ru/20240524/pvo-1948028623.html

Силы ПВО в Брянской области сбили беспилотник ВСУ

Силы ПВО в Брянской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 24.05.2024

Силы ПВО в Брянской области сбили беспилотник ВСУ

ПВО сбила украинский беспилотник над Погарским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своём... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T01:32

2024-05-24T01:32

2024-05-24T01:35

специальная военная операция на украине

погарский район

брянская область

россия

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

александр богомаз

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. ПВО сбила украинский беспилотник над Погарским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Погарским районом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

погарский район

брянская область

россия

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погарский район, брянская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, александр богомаз