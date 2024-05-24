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Россия соблюдает обязательства в области ядерных вооружений, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2024
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18:25 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/putin-1948215465.html
Россия соблюдает обязательства в области ядерных вооружений, заявил Путин
Россия соблюдает обязательства в области ядерных вооружений, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2024
Россия соблюдает обязательства в области ядерных вооружений, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ полностью соблюдает обязательства в области ядерных вооружений, нет ничего, что бы страна нарушила. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T18:25
2024-05-24T18:25
космос - риа наука
россия
владимир путин
нато
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ полностью соблюдает обязательства в области ядерных вооружений, нет ничего, что бы страна нарушила. "Что касается соблюдения норм, обязательств России в этой сфере, то мы полностью соблюдаем все наши обязательства в области ядерных вооружений. Здесь нет ничего, что мы бы нарушили. Нет ничего необычного по сравнению с работой того же блока НАТО", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. По его словам, в НАТО регулярно проходят такие же учения. К ним привлекают страны НАТО, на территории которых расположено тактическое американское ядерное оружие, в том числе с привлечением их военнослужащих.
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космос - риа наука, россия, владимир путин, нато
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин, НАТО
Россия соблюдает обязательства в области ядерных вооружений, заявил Путин

Путин: российские учения не нарушают обязательства в области ядерных вооружений

© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации | Перейти в медиабанкУчения по применению нестратегического ядерного оружия. 2024
Учения по применению нестратегического ядерного оружия. 2024 - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации
Перейти в медиабанк
Учения по применению нестратегического ядерного оружия. 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ полностью соблюдает обязательства в области ядерных вооружений, нет ничего, что бы страна нарушила.
"Что касается соблюдения норм, обязательств России в этой сфере, то мы полностью соблюдаем все наши обязательства в области ядерных вооружений. Здесь нет ничего, что мы бы нарушили. Нет ничего необычного по сравнению с работой того же блока НАТО", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
По его словам, в НАТО регулярно проходят такие же учения. К ним привлекают страны НАТО, на территории которых расположено тактическое американское ядерное оружие, в том числе с привлечением их военнослужащих.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
В США допустили применение ядерного оружия из-за Украины
9 мая, 21:38
 
Космос - РИА НаукаРоссияВладимир ПутинНАТО
 
 
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