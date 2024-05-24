https://ria.ru/20240524/putin-1948215465.html
Россия соблюдает обязательства в области ядерных вооружений, заявил Путин
Россия соблюдает обязательства в области ядерных вооружений, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2024
Россия соблюдает обязательства в области ядерных вооружений, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ полностью соблюдает обязательства в области ядерных вооружений, нет ничего, что бы страна нарушила. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T18:25
2024-05-24T18:25
2024-05-24T18:25
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ полностью соблюдает обязательства в области ядерных вооружений, нет ничего, что бы страна нарушила. "Что касается соблюдения норм, обязательств России в этой сфере, то мы полностью соблюдаем все наши обязательства в области ядерных вооружений. Здесь нет ничего, что мы бы нарушили. Нет ничего необычного по сравнению с работой того же блока НАТО", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. По его словам, в НАТО регулярно проходят такие же учения. К ним привлекают страны НАТО, на территории которых расположено тактическое американское ядерное оружие, в том числе с привлечением их военнослужащих.
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Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин, НАТО
Россия соблюдает обязательства в области ядерных вооружений, заявил Путин
Путин: российские учения не нарушают обязательства в области ядерных вооружений
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ полностью соблюдает обязательства в области ядерных вооружений, нет ничего, что бы страна нарушила.
"Что касается соблюдения норм, обязательств России в этой сфере, то мы полностью соблюдаем все наши обязательства в области ядерных вооружений. Здесь нет ничего, что мы бы нарушили. Нет ничего необычного по сравнению с работой того же блока НАТО", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
По его словам, в НАТО регулярно проходят такие же учения. К ним привлекают страны НАТО, на территории которых расположено тактическое американское ядерное оружие, в том числе с привлечением их военнослужащих.