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Путин готов вернуться к переговорам по Украине исходя из сегодняшних реалий
Путин готов вернуться к переговорам по Украине исходя из сегодняшних реалий - РИА Новости, 24.05.2024
Путин готов вернуться к переговорам по Украине исходя из сегодняшних реалий
Москва видит, что опять возобновились разговоры о необходимости вернуться к переговорам по Украине, "пусть возвращаются", заявил президент России Владимир... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T18:09
2024-05-24T18:09
2024-05-24T18:10
белоруссия
москва
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владимир путин
александр лукашенко
специальная военная операция на украине
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Москва видит, что опять возобновились разговоры о необходимости вернуться к переговорам по Украине, "пусть возвращаются", заявил президент России Владимир Путин. "Мы видим сейчас, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Пусть возвращаются. Но возвращаются, не исходя из того, что одна сторона хочет, а из тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции, исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле. Мы к этому готовы", - сказал российский лидер по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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белоруссия, москва, украина, владимир путин, александр лукашенко
Белоруссия, Москва, Украина, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Специальная военная операция на Украине
Путин готов вернуться к переговорам по Украине исходя из сегодняшних реалий
Путин: Россия видит разговоры о необходимости вернуться к переговорам по Украине