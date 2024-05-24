https://ria.ru/20240524/putin-1948211253.html

Путин готов вернуться к переговорам по Украине исходя из сегодняшних реалий

Путин готов вернуться к переговорам по Украине исходя из сегодняшних реалий - РИА Новости, 24.05.2024

Путин готов вернуться к переговорам по Украине исходя из сегодняшних реалий

Москва видит, что опять возобновились разговоры о необходимости вернуться к переговорам по Украине, "пусть возвращаются", заявил президент России Владимир... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T18:09

2024-05-24T18:09

2024-05-24T18:10

белоруссия

москва

украина

владимир путин

александр лукашенко

специальная военная операция на украине

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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Москва видит, что опять возобновились разговоры о необходимости вернуться к переговорам по Украине, "пусть возвращаются", заявил президент России Владимир Путин. "Мы видим сейчас, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Пусть возвращаются. Но возвращаются, не исходя из того, что одна сторона хочет, а из тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции, исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле. Мы к этому готовы", - сказал российский лидер по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

https://ria.ru/20240524/dogovorennosti-1948211093.html

белоруссия

москва

украина

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белоруссия, москва, украина, владимир путин, александр лукашенко