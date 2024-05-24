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Путин готов вернуться к переговорам по Украине исходя из сегодняшних реалий - РИА Новости, 24.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:09 24.05.2024 (обновлено: 18:10 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/putin-1948211253.html
Путин готов вернуться к переговорам по Украине исходя из сегодняшних реалий
Путин готов вернуться к переговорам по Украине исходя из сегодняшних реалий - РИА Новости, 24.05.2024
Путин готов вернуться к переговорам по Украине исходя из сегодняшних реалий
Москва видит, что опять возобновились разговоры о необходимости вернуться к переговорам по Украине, "пусть возвращаются", заявил президент России Владимир... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T18:09
2024-05-24T18:10
белоруссия
москва
украина
владимир путин
александр лукашенко
специальная военная операция на украине
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Москва видит, что опять возобновились разговоры о необходимости вернуться к переговорам по Украине, "пусть возвращаются", заявил президент России Владимир Путин. "Мы видим сейчас, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Пусть возвращаются. Но возвращаются, не исходя из того, что одна сторона хочет, а из тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции, исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле. Мы к этому готовы", - сказал российский лидер по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20240524/dogovorennosti-1948211093.html
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белоруссия, москва, украина, владимир путин, александр лукашенко
Белоруссия, Москва, Украина, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Специальная военная операция на Украине
Путин готов вернуться к переговорам по Украине исходя из сегодняшних реалий

Путин: Россия видит разговоры о необходимости вернуться к переговорам по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Москва видит, что опять возобновились разговоры о необходимости вернуться к переговорам по Украине, "пусть возвращаются", заявил президент России Владимир Путин.
"Мы видим сейчас, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Пусть возвращаются. Но возвращаются, не исходя из того, что одна сторона хочет, а из тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции, исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле. Мы к этому готовы", - сказал российский лидер по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Путин напомнил о Стамбульских договоренностях
Вчера, 18:08
 
Специальная военная операция на УкраинеБелоруссияМоскваУкраинаВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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