https://ria.ru/20240524/putin-1948210829.html

Путин: важно понять, с кем можно подписывать документы по Украине

Путин: важно понять, с кем можно подписывать документы по Украине - РИА Новости, 24.05.2024

Путин: важно понять, с кем можно подписывать документы по Украине

России при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять легитимность власти, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов, сообщил... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T18:07

2024-05-24T18:07

2024-05-24T18:07

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украина

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. России при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять легитимность власти, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов, сообщил президент России Владимир Путин. "(При возобновлении мирных переговоров с Украиной - ред.) мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями. На этот вопрос должны ответить в самой Украине. Прежде всего, думаю, что с позиций парламента, конституционного суда, ну или каких-то других органов власти", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

https://ria.ru/20240524/lukashenko-1948209465.html

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в мире, украина, россия, владимир путин