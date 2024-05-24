https://ria.ru/20240524/putin-1948208314.html

Путин обратил внимание на одну деталь в гибели Раиси

Путин обратил внимание на одну деталь в гибели Раиси - РИА Новости, 24.05.2024

Путин обратил внимание на одну деталь в гибели Раиси

Президент России Владимир Путин обратил внимание, что сопровождавшие президента Ирана Эбрахима Раиси лица, пользовавшиеся российскими вертолетами, долетели без... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:59

2024-05-24T17:59

2024-05-24T18:20

в мире

иран

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владимир путин

азербайджан

ильхам алиев

крушение вертолета президента ирана

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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что сопровождавшие президента Ирана Эбрахима Раиси лица, пользовавшиеся российскими вертолетами, долетели без проблем."Сопровождающие лица летели на двух российских, по-моему, вертолетах. В вертолетах российского производства в тех же условиях, в том же коридоре фактически. Прилетели без всяких проблем", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолёта. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

https://ria.ru/20240524/avariya-1948184728.html

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Путин о гибели Раиси и о российских вертолетах Путин о гибели Раиси и о российских вертолетах 2024-05-24T17:59 true PT0M16S

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в мире, иран, россия, владимир путин, азербайджан, ильхам алиев, крушение вертолета президента ирана