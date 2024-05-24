https://ria.ru/20240524/putin-1948208314.html
Путин обратил внимание на одну деталь в гибели Раиси
Путин обратил внимание на одну деталь в гибели Раиси - РИА Новости, 24.05.2024
Путин обратил внимание на одну деталь в гибели Раиси
Президент России Владимир Путин обратил внимание, что сопровождавшие президента Ирана Эбрахима Раиси лица, пользовавшиеся российскими вертолетами, долетели без... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:59
2024-05-24T17:59
2024-05-24T18:20
в мире
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ильхам алиев
крушение вертолета президента ирана
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что сопровождавшие президента Ирана Эбрахима Раиси лица, пользовавшиеся российскими вертолетами, долетели без проблем."Сопровождающие лица летели на двух российских, по-моему, вертолетах. В вертолетах российского производства в тех же условиях, в том же коридоре фактически. Прилетели без всяких проблем", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолёта. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
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Путин о гибели Раиси и о российских вертолетах
Путин о гибели Раиси и о российских вертолетах
2024-05-24T17:59
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в мире, иран, россия, владимир путин, азербайджан, ильхам алиев, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Россия, Владимир Путин, Азербайджан, Ильхам Алиев, Крушение вертолета президента Ирана
Путин обратил внимание на одну деталь в гибели Раиси
Путин: сопровождавшие Раиси лица на российских вертолетах долетели без проблем