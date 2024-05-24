https://ria.ru/20240524/putin-1948204033.html
Путин рассказал, как Россия относится к безопасности Белоруссии
Путин рассказал, как Россия относится к безопасности Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2024
Путин рассказал, как Россия относится к безопасности Белоруссии
Россия к безопасности Белоруссии относится точно так же, как к своей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:49
2024-05-24T17:49
2024-05-24T17:49
россия
белоруссия
владимир путин
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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Россия к безопасности Белоруссии относится точно так же, как к своей, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы к безопасности Белоруссии относимся точно так же, как и к безопасности Российской Федерации, и это, наверное, ключевой элемент нашего взаимодействия в этой сфере", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20240524/putin-1948198852.html
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россия, белоруссия, владимир путин
Россия, Белоруссия, Владимир Путин
Путин рассказал, как Россия относится к безопасности Белоруссии
Путин: Россия к безопасности Белоруссии относится точно так же, как к своей