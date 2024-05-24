https://ria.ru/20240524/putin-1948204033.html

Путин рассказал, как Россия относится к безопасности Белоруссии

Путин рассказал, как Россия относится к безопасности Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2024

Путин рассказал, как Россия относится к безопасности Белоруссии

Россия к безопасности Белоруссии относится точно так же, как к своей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:49

2024-05-24T17:49

2024-05-24T17:49

россия

белоруссия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947856317_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_b90fc0f78a181ce96a84a3f27db45a33.jpg

МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Россия к безопасности Белоруссии относится точно так же, как к своей, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы к безопасности Белоруссии относимся точно так же, как и к безопасности Российской Федерации, и это, наверное, ключевой элемент нашего взаимодействия в этой сфере", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

https://ria.ru/20240524/putin-1948198852.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, владимир путин