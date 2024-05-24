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Путин рассказал, как Россия относится к безопасности Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2024
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17:49 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/putin-1948204033.html
Путин рассказал, как Россия относится к безопасности Белоруссии
Путин рассказал, как Россия относится к безопасности Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2024
Путин рассказал, как Россия относится к безопасности Белоруссии
Россия к безопасности Белоруссии относится точно так же, как к своей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:49
2024-05-24T17:49
россия
белоруссия
владимир путин
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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Россия к безопасности Белоруссии относится точно так же, как к своей, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы к безопасности Белоруссии относимся точно так же, как и к безопасности Российской Федерации, и это, наверное, ключевой элемент нашего взаимодействия в этой сфере", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20240524/putin-1948198852.html
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россия, белоруссия, владимир путин
Россия, Белоруссия, Владимир Путин
Путин рассказал, как Россия относится к безопасности Белоруссии

Путин: Россия к безопасности Белоруссии относится точно так же, как к своей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Россия к безопасности Белоруссии относится точно так же, как к своей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы к безопасности Белоруссии относимся точно так же, как и к безопасности Российской Федерации, и это, наверное, ключевой элемент нашего взаимодействия в этой сфере", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров в Минске - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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РоссияБелоруссияВладимир Путин
 
 
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