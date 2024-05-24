https://ria.ru/20240524/putin-1948203204.html

Легитимность Зеленского закончилась, заявил Путин

Легитимность Зеленского закончилась, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2024

Легитимность Зеленского закончилась, заявил Путин

Москва исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского закончилась, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:46

2024-05-24T17:46

2024-05-24T19:21

россия

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украина

в мире

швейцария

дмитрий песков

москва

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МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Москва исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского закончилась, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров."Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства (Зеленского. — Прим. ред.) закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства или уже недействующего", — сказал президент.Путин в этом контексте отметил, что России при возобновлении переговоров с Киевом нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов. Для этого необходимо обратиться к конституции Украины, чтобы понять, какие органы власти имеют право быть продленными без выборов.Позиция России по переговорамПутин подчеркнул, что Москва готова продолжить диалог с Киевом, но вернуться к нему можно исходя из уже достигнутых договоренностей в Турции и Белоруссии, а также с учетом ситуации, сложившейся на земле."Я исхожу из того, что мирные переговоры должны быть возобновлены, и не с помощью ультиматумов, а с помощью здравого смысла, и основаны должны быть на здравом смысле", — заявил глава государства.Президент ранее указывал, что если Украина хочет начать переговоры, то ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение."Мирная конференция" в ШвейцарииШвейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств. При этом на мероприятие не позвали Россию.Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва не будет и не собиралась участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить стране ультиматум.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конференция в Швейцарии явно не нацелена на результат, без участия Москвы нельзя говорить о серьезных ожиданиях.

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https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

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Путин о легитимности Зеленского Россия исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского закончилась, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. 2024-05-24T17:46 true PT2M38S

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