Рейтинг@Mail.ru
Легитимность Зеленского закончилась, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 24.05.2024 (обновлено: 19:21 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/putin-1948203204.html
Легитимность Зеленского закончилась, заявил Путин
Легитимность Зеленского закончилась, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2024
Легитимность Зеленского закончилась, заявил Путин
Москва исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского закончилась, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:46
2024-05-24T19:21
россия
владимир зеленский
владимир путин
украина
в мире
швейцария
дмитрий песков
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948210400_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_90e22aaa5b05a1ea46dfb814f6740f59.jpg
МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Москва исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского закончилась, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров."Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства (Зеленского. — Прим. ред.) закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства или уже недействующего", — сказал президент.Путин в этом контексте отметил, что России при возобновлении переговоров с Киевом нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов. Для этого необходимо обратиться к конституции Украины, чтобы понять, какие органы власти имеют право быть продленными без выборов.Позиция России по переговорамПутин подчеркнул, что Москва готова продолжить диалог с Киевом, но вернуться к нему можно исходя из уже достигнутых договоренностей в Турции и Белоруссии, а также с учетом ситуации, сложившейся на земле.&quot;Я исхожу из того, что мирные переговоры должны быть возобновлены, и не с помощью ультиматумов, а с помощью здравого смысла, и основаны должны быть на здравом смысле&quot;, — заявил глава государства.Президент ранее указывал, что если Украина хочет начать переговоры, то ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение."Мирная конференция" в ШвейцарииШвейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств. При этом на мероприятие не позвали Россию.Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва не будет и не собиралась участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить стране ультиматум.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конференция в Швейцарии явно не нацелена на результат, без участия Москвы нельзя говорить о серьезных ожиданиях.
https://ria.ru/20240522/medvedchuk-1947386523.html
https://ria.ru/20240305/vybory-1931338315.html
https://ria.ru/20240521/lavrov-1947390005.html
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
россия
украина
швейцария
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о легитимности Зеленского
Россия исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского закончилась, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
2024-05-24T17:46
true
PT2M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948210400_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f004c4b2b9c02345e51cb4fb0daa9448.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире, швейцария, дмитрий песков, москва, мария захарова
Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, В мире, Швейцария, Дмитрий Песков, Москва, Мария Захарова
Легитимность Зеленского закончилась, заявил Путин

Путин: Россия исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась

Читать ria.ru в
МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Москва исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского закончилась, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
"Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства (Зеленского. — Прим. ред.) закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства или уже недействующего", — сказал президент.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук дает интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Виктор Медведчук: на Украине больше некому вести переговоры о мире
22 мая, 09:00
Путин в этом контексте отметил, что России при возобновлении переговоров с Киевом нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов. Для этого необходимо обратиться к конституции Украины, чтобы понять, какие органы власти имеют право быть продленными без выборов.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.

Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Не Зеленский. Опрос показал, кто победил бы на выборах на Украине весной
5 марта, 23:08

Позиция России по переговорам

Путин подчеркнул, что Москва готова продолжить диалог с Киевом, но вернуться к нему можно исходя из уже достигнутых договоренностей в Турции и Белоруссии, а также с учетом ситуации, сложившейся на земле.
«

"Я исхожу из того, что мирные переговоры должны быть возобновлены, и не с помощью ультиматумов, а с помощью здравого смысла, и основаны должны быть на здравом смысле", — заявил глава государства.

Президент ранее указывал, что если Украина хочет начать переговоры, то ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Лавров рассказал об истерике Зеленского на встрече с послами в Киеве
21 мая, 12:56

"Мирная конференция" в Швейцарии

Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств. При этом на мероприятие не позвали Россию.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва не будет и не собиралась участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить стране ультиматум.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конференция в Швейцарии явно не нацелена на результат, без участия Москвы нельзя говорить о серьезных ожиданиях.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
У Украины появился новый план победы. Ну теперь-то уж точно сработает!
Вчера, 08:00
 
РоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаВ миреШвейцарияДмитрий ПесковМоскваМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала