https://ria.ru/20240524/putin-1948203033.html

Путин рассказал о ходе учений с ядерным оружием в Белоруссии

Путин рассказал о ходе учений с ядерным оружием в Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2024

Путин рассказал о ходе учений с ядерным оружием в Белоруссии

Россия не старается нагнетать ситуацию, проводя учения с нестратегическим ядерным оружием на территории Белоруссии, все проходит в плановом порядке, заявил... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:46

2024-05-24T17:46

2024-05-24T17:57

россия

белоруссия

владимир путин

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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Россия не старается нагнетать ситуацию, проводя учения с нестратегическим ядерным оружием на территории Белоруссии, все проходит в плановом порядке, заявил президент России Владимир Путин. "Все это (учения с применением нестратегического ядерного оружия - ред.) у нас происходит в плановом порядке, мы здесь ничего не нагнетаем, но, как было сказано, все должно быть отработано. Это такая сфера, где нельзя допустить никаких ни сбоев, ни ошибок, ни неслаженности", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

https://ria.ru/20240524/putin-1948200306.html

россия

белоруссия

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россия, белоруссия, владимир путин