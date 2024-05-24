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Путин рассказал о ходе учений с ядерным оружием в Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2024
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17:46 24.05.2024 (обновлено: 17:57 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/putin-1948203033.html
Путин рассказал о ходе учений с ядерным оружием в Белоруссии
Путин рассказал о ходе учений с ядерным оружием в Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2024
Путин рассказал о ходе учений с ядерным оружием в Белоруссии
Россия не старается нагнетать ситуацию, проводя учения с нестратегическим ядерным оружием на территории Белоруссии, все проходит в плановом порядке, заявил... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:46
2024-05-24T17:57
россия
белоруссия
владимир путин
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Россия не старается нагнетать ситуацию, проводя учения с нестратегическим ядерным оружием на территории Белоруссии, все проходит в плановом порядке, заявил президент России Владимир Путин. "Все это (учения с применением нестратегического ядерного оружия - ред.) у нас происходит в плановом порядке, мы здесь ничего не нагнетаем, но, как было сказано, все должно быть отработано. Это такая сфера, где нельзя допустить никаких ни сбоев, ни ошибок, ни неслаженности", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20240524/putin-1948200306.html
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россия, белоруссия, владимир путин
Россия, Белоруссия, Владимир Путин
Путин рассказал о ходе учений с ядерным оружием в Белоруссии

Путин: нестратегические ядерные учения в Белоруссии проходят в плановом порядке

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Россия не старается нагнетать ситуацию, проводя учения с нестратегическим ядерным оружием на территории Белоруссии, все проходит в плановом порядке, заявил президент России Владимир Путин.
"Все это (учения с применением нестратегического ядерного оружия - ред.) у нас происходит в плановом порядке, мы здесь ничего не нагнетаем, но, как было сказано, все должно быть отработано. Это такая сфера, где нельзя допустить никаких ни сбоев, ни ошибок, ни неслаженности", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Рубежи России и Белоруссии под надежной защитой, заявил Путин
Вчера, 17:38
 
РоссияБелоруссияВладимир Путин
 
 
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