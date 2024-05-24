https://ria.ru/20240524/putin-1948202291.html
Путин рассказал о создании общего рынка энергетики России и Белоруссии
Путин рассказал о создании общего рынка энергетики России и Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2024
Путин рассказал о создании общего рынка энергетики России и Белоруссии
Работа по созданию общего энергетического рынка России и Белоруссии движется по плану, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:44
2024-05-24T17:44
2024-05-24T17:48
россия
белоруссия
экономика
владимир путин
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Работа по созданию общего энергетического рынка России и Белоруссии движется по плану, сообщил президент РФ Владимир Путин."Что касается создания общего рынка, то тоже работа у нас двигается", - сказал он журналистам по итогам российско-белорусских переговоров."Поэтому все идет в плановом режиме, никаких здесь у нас противоречий нет. Есть между специалистами там разные немножко подходы, но я думаю, к тому моменту, когда общий рынок должен будет заработать, мы все составляющие предполагаемых решений согласуем", - добавил Путин.
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россия, белоруссия, экономика, владимир путин
Россия, Белоруссия, Экономика, Владимир Путин
Путин рассказал о создании общего рынка энергетики России и Белоруссии
Путин: работа по созданию общего рынка энергетики РФ и Белоруссии идет по плану