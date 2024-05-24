https://ria.ru/20240524/putin-1948202291.html

Путин рассказал о создании общего рынка энергетики России и Белоруссии

Путин рассказал о создании общего рынка энергетики России и Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2024

Путин рассказал о создании общего рынка энергетики России и Белоруссии

Работа по созданию общего энергетического рынка России и Белоруссии движется по плану, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:44

2024-05-24T17:44

2024-05-24T17:48

россия

белоруссия

экономика

владимир путин

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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Работа по созданию общего энергетического рынка России и Белоруссии движется по плану, сообщил президент РФ Владимир Путин."Что касается создания общего рынка, то тоже работа у нас двигается", - сказал он журналистам по итогам российско-белорусских переговоров."Поэтому все идет в плановом режиме, никаких здесь у нас противоречий нет. Есть между специалистами там разные немножко подходы, но я думаю, к тому моменту, когда общий рынок должен будет заработать, мы все составляющие предполагаемых решений согласуем", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240524/sng-1948190410.html

россия

белоруссия

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россия, белоруссия, экономика, владимир путин