https://ria.ru/20240524/putin-1948201987.html

Белоруссия станет десятой страной-членом ШОС, заявил Путин

Белоруссия станет десятой страной-членом ШОС, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2024

Белоруссия станет десятой страной-членом ШОС, заявил Путин

Белоруссия будет объявлена десятой страной-членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Астане в июле, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:43

2024-05-24T17:43

2024-05-24T17:43

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Белоруссия будет объявлена десятой страной-членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Астане в июле, заявил президент РФ Владимир Путин. "…Хотел бы подчеркнуть, что Россия всячески способствовала вступлению Беларуси в состав Шанхайской организации сотрудничества. Президент только что об этом говорил. Исходим из того, что уже в июле на саммите организации в Астане будет объявлено, что все необходимые для этого процедуры завершены. И Белоруссия станет десятой страной-членом Шанхайской организации сотрудничества", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

https://ria.ru/20240524/putin-1948197764.html

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в мире, белоруссия, астана, россия, владимир путин, шос