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Белоруссия станет десятой страной-членом ШОС, заявил Путин
Белоруссия станет десятой страной-членом ШОС, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2024
Белоруссия станет десятой страной-членом ШОС, заявил Путин
Белоруссия будет объявлена десятой страной-членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Астане в июле, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:43
2024-05-24T17:43
2024-05-24T17:43
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Белоруссия будет объявлена десятой страной-членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Астане в июле, заявил президент РФ Владимир Путин. "…Хотел бы подчеркнуть, что Россия всячески способствовала вступлению Беларуси в состав Шанхайской организации сотрудничества. Президент только что об этом говорил. Исходим из того, что уже в июле на саммите организации в Астане будет объявлено, что все необходимые для этого процедуры завершены. И Белоруссия станет десятой страной-членом Шанхайской организации сотрудничества", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
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в мире, белоруссия, астана, россия, владимир путин, шос
В мире, Белоруссия, Астана, Россия, Владимир Путин, ШОС
Белоруссия станет десятой страной-членом ШОС, заявил Путин
Путин: в июле Белоруссия будет объявлена десятой страной-членом ШОС