https://ria.ru/20240524/putin-1948201409.html

Россия регулярно проводит учения ядерных сил сдерживания, заявил Путин

Россия регулярно проводит учения ядерных сил сдерживания, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2024

Россия регулярно проводит учения ядерных сил сдерживания, заявил Путин

Россия регулярно проводила и проводит учения стратегических и нестратегических сил сдерживания, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:42

2024-05-24T17:42

2024-05-24T17:42

россия

белоруссия

владимир путин

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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Россия регулярно проводила и проводит учения стратегических и нестратегических сил сдерживания, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия регулярно проводила и проводит учения стратегических ядерных сил и нестратегических ядерных сил сдерживания. Разница только в том, что после размещения части нестратегического потенциала ядерного на территории Белоруссии мы проводим это вместе с нашими белорусскими союзниками", - сказал российский лидер журналистам по итогам российско-белорусских переговоров.

https://ria.ru/20240524/putin-1948024935.html

россия

белоруссия

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2024

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россия, белоруссия, владимир путин