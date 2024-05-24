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Россия регулярно проводит учения ядерных сил сдерживания, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2024
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17:42 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/putin-1948201409.html
Россия регулярно проводит учения ядерных сил сдерживания, заявил Путин
Россия регулярно проводит учения ядерных сил сдерживания, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2024
Россия регулярно проводит учения ядерных сил сдерживания, заявил Путин
Россия регулярно проводила и проводит учения стратегических и нестратегических сил сдерживания, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:42
2024-05-24T17:42
россия
белоруссия
владимир путин
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Россия регулярно проводила и проводит учения стратегических и нестратегических сил сдерживания, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия регулярно проводила и проводит учения стратегических ядерных сил и нестратегических ядерных сил сдерживания. Разница только в том, что после размещения части нестратегического потенциала ядерного на территории Белоруссии мы проводим это вместе с нашими белорусскими союзниками", - сказал российский лидер журналистам по итогам российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20240524/putin-1948024935.html
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россия, белоруссия, владимир путин
Россия, Белоруссия, Владимир Путин
Россия регулярно проводит учения ядерных сил сдерживания, заявил Путин

Путин: Россия регулярно проводила и проводит учения ядерных сил сдерживания

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Россия регулярно проводила и проводит учения стратегических и нестратегических сил сдерживания, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия регулярно проводила и проводит учения стратегических ядерных сил и нестратегических ядерных сил сдерживания. Разница только в том, что после размещения части нестратегического потенциала ядерного на территории Белоруссии мы проводим это вместе с нашими белорусскими союзниками", - сказал российский лидер журналистам по итогам российско-белорусских переговоров.
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