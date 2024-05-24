https://ria.ru/20240524/putin-1948199733.html
Путин рассказал о создании хороших условий для взаимных поездок граждан СГ
Путин рассказал о создании хороших условий для взаимных поездок граждан СГ - РИА Новости, 24.05.2024
Путин рассказал о создании хороших условий для взаимных поездок граждан СГ
Многое делается для создания благоприятных условий для взаимных поездок граждан РФ и Белоруссии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:37
2024-05-24T17:37
2024-05-24T17:37
россия
белоруссия
владимир путин
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Многое делается для создания благоприятных условий для взаимных поездок граждан РФ и Белоруссии, заявил президент России Владимир Путин. "Многое делается для создания максимально благоприятных условий для взаимных поездок граждан, для развития их контактов и прямого общения друг с другом", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20240524/lukashenko-1948192182.html
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россия, белоруссия, владимир путин
Россия, Белоруссия, Владимир Путин
Путин рассказал о создании хороших условий для взаимных поездок граждан СГ
Путин: создаются благоприятные условия для взаимных поездок россиян и белорусов