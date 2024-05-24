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Путин рассказал, что обсудил с Лукашенко единое оборонное пространство
Путин рассказал, что обсудил с Лукашенко единое оборонное пространство - РИА Новости, 24.05.2024
Путин рассказал, что обсудил с Лукашенко единое оборонное пространство
Президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что в ходе российско-белорусских переговоров подробно обсуждалось создание единого оборонного пространства. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:35
2024-05-24T17:35
2024-05-24T17:35
россия
владимир путин
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что в ходе российско-белорусских переговоров подробно обсуждалось создание единого оборонного пространства. "С учетом напряженной обстановки на внешних границах Союзного государства в ходе переговоров подробно обсудили вопросы формирования единого оборонного пространства", - сказал российский лидер по итогам российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20240524/putin-1948197764.html
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россия, владимир путин
Путин рассказал, что обсудил с Лукашенко единое оборонное пространство
Путин: на переговорах в Минске обсудили создание единого оборонного пространства