https://ria.ru/20240524/putin-1948198852.html

Путин рассказал, что обсудил с Лукашенко единое оборонное пространство

Путин рассказал, что обсудил с Лукашенко единое оборонное пространство - РИА Новости, 24.05.2024

Путин рассказал, что обсудил с Лукашенко единое оборонное пространство

Президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что в ходе российско-белорусских переговоров подробно обсуждалось создание единого оборонного пространства. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:35

2024-05-24T17:35

2024-05-24T17:35

россия

владимир путин

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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что в ходе российско-белорусских переговоров подробно обсуждалось создание единого оборонного пространства. "С учетом напряженной обстановки на внешних границах Союзного государства в ходе переговоров подробно обсудили вопросы формирования единого оборонного пространства", - сказал российский лидер по итогам российско-белорусских переговоров.

https://ria.ru/20240524/putin-1948197764.html

россия

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россия, владимир путин