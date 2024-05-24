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Путин заявил, что вопросы безопасности требуют внимания России и Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2024
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17:09 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/putin-1948184287.html
Путин заявил, что вопросы безопасности требуют внимания России и Белоруссии
Путин заявил, что вопросы безопасности требуют внимания России и Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2024
Путин заявил, что вопросы безопасности требуют внимания России и Белоруссии
Вопросы безопасности требуют внимания РФ и Белоруссии, они всегда находятся в поле внимания, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:09
2024-05-24T17:09
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Вопросы безопасности требуют внимания РФ и Белоруссии, они всегда находятся в поле внимания, заявил президент России Владимир Путин. "Есть еще одно направление, которое в современных условиях является чрезвычайно важным, - это обеспечение обороны и безопасности. Но это всегда вопросы, которые находятся в поле зрения президента Белоруссии и моем, мы всегда с коллегами с обеих сторон этим занимаемся, особенно в последнее время", - сказал Путин в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин заявил, что вопросы безопасности требуют внимания России и Белоруссии

Путин: вопросы безопасности находятся в поле внимания России и Белоруссии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Вопросы безопасности требуют внимания РФ и Белоруссии, они всегда находятся в поле внимания, заявил президент России Владимир Путин.
"Есть еще одно направление, которое в современных условиях является чрезвычайно важным, - это обеспечение обороны и безопасности. Но это всегда вопросы, которые находятся в поле зрения президента Белоруссии и моем, мы всегда с коллегами с обеих сторон этим занимаемся, особенно в последнее время", - сказал Путин в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.
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