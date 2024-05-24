https://ria.ru/20240524/putin-1948184287.html

Путин заявил, что вопросы безопасности требуют внимания России и Белоруссии

Путин заявил, что вопросы безопасности требуют внимания России и Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2024

Путин заявил, что вопросы безопасности требуют внимания России и Белоруссии

Вопросы безопасности требуют внимания РФ и Белоруссии, они всегда находятся в поле внимания, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:09

2024-05-24T17:09

2024-05-24T17:09

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Вопросы безопасности требуют внимания РФ и Белоруссии, они всегда находятся в поле внимания, заявил президент России Владимир Путин. "Есть еще одно направление, которое в современных условиях является чрезвычайно важным, - это обеспечение обороны и безопасности. Но это всегда вопросы, которые находятся в поле зрения президента Белоруссии и моем, мы всегда с коллегами с обеих сторон этим занимаемся, особенно в последнее время", - сказал Путин в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

https://ria.ru/20240524/peregovory-1948025236.html

россия

белоруссия

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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко