https://ria.ru/20240524/putin-1948179371.html
Лукашенко пригласил Путина на форум регионов Белоруссии и России
Лукашенко пригласил Путина на форум регионов Белоруссии и России - РИА Новости, 24.05.2024
Лукашенко пригласил Путина на форум регионов Белоруссии и России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике хотели бы видеть на Форуме регионов Белоруссии и России президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:53
2024-05-24T16:53
2024-05-24T17:25
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
витебск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948178032_0:213:2874:1830_1920x0_80_0_0_57b137fe997f25581478594f439945bc.jpg
МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике хотели бы видеть на Форуме регионов Белоруссии и России президента РФ Владимира Путина."Только в последнее время мы как следует оценили потенциал регионов. Именно сотрудничество между нашими регионами обеспечило существенную прибавку во взаимной торговле. 27-28 июня в Витебске, Полоцке и Новополоцке пройдут мероприятия в рамках очередного форума регионов. С большим удовольствием приглашаю вас, Владимир Владимирович, и ваших коллег на этот форум", - сказал Лукашенко на встрече с Путиным в расширенном составе в Минске.Он выразил надежду, что ближе к этой дате и с учетом графиков стороны решат этот вопрос.
https://radiosputnik.ru/20240509/ucheniya-1944917981.html
россия
белоруссия
витебск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948178032_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_299695491f382f868c63152c1d49699b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, витебск
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Витебск
Лукашенко пригласил Путина на форум регионов Белоруссии и России
Лукашенко: на форуме регионов Белоруссии и России хотели бы видеть Путина
МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике хотели бы видеть на Форуме регионов Белоруссии и России президента РФ Владимира Путина.
"Только в последнее время мы как следует оценили потенциал регионов. Именно сотрудничество между нашими регионами обеспечило существенную прибавку во взаимной торговле. 27-28 июня в Витебске, Полоцке и Новополоцке пройдут мероприятия в рамках очередного форума регионов. С большим удовольствием приглашаю вас, Владимир Владимирович, и ваших коллег на этот форум", - сказал Лукашенко на встрече с Путиным в расширенном составе в Минске.
Он выразил надежду, что ближе к этой дате и с учетом графиков стороны решат этот вопрос.