https://ria.ru/20240524/putin-1948179371.html

Лукашенко пригласил Путина на форум регионов Белоруссии и России

Лукашенко пригласил Путина на форум регионов Белоруссии и России - РИА Новости, 24.05.2024

Лукашенко пригласил Путина на форум регионов Белоруссии и России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике хотели бы видеть на Форуме регионов Белоруссии и России президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T16:53

2024-05-24T16:53

2024-05-24T17:25

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

витебск

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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике хотели бы видеть на Форуме регионов Белоруссии и России президента РФ Владимира Путина."Только в последнее время мы как следует оценили потенциал регионов. Именно сотрудничество между нашими регионами обеспечило существенную прибавку во взаимной торговле. 27-28 июня в Витебске, Полоцке и Новополоцке пройдут мероприятия в рамках очередного форума регионов. С большим удовольствием приглашаю вас, Владимир Владимирович, и ваших коллег на этот форум", - сказал Лукашенко на встрече с Путиным в расширенном составе в Минске.Он выразил надежду, что ближе к этой дате и с учетом графиков стороны решат этот вопрос.

https://radiosputnik.ru/20240509/ucheniya-1944917981.html

россия

белоруссия

витебск

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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, витебск