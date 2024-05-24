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Россия и Белоруссия будут тесно сотрудничать в сфере оборонной безопасности - РИА Новости, 24.05.2024
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16:53 24.05.2024 (обновлено: 17:03 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/putin-1948179272.html
Россия и Белоруссия будут тесно сотрудничать в сфере оборонной безопасности
Россия и Белоруссия будут тесно сотрудничать в сфере оборонной безопасности - РИА Новости, 24.05.2024
Россия и Белоруссия будут тесно сотрудничать в сфере оборонной безопасности
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия будут укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:53
2024-05-24T17:03
россия
белоруссия
минск
владимир путин
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия будут укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности.Переговоры лидеров России и Белоруссии проходят во Дворце Независимости в Минске."Это (укрепление взаимодействия между РФ и Белоруссией в сфере обороны и безопасности - ред.) все актуально. Имею в виду то направление, которое было избрано в Западном сообществе в отношении и Белоруссии, и России, враждебности, попытки сдержать наше развитие, нанести ущерб нашему суверенитету. Ничего ни у кого до сих пор в этом отношении не получалось и уверен, ничего не получится. Здесь мы чувствуем себя абсолютно уверенно, надежно и будем укреплять наше взаимодействие по этим важнейшим направлениям", - сказал российский лидер.
https://ria.ru/20240524/razvitie-1948179640.html
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россия, белоруссия, минск, владимир путин
Россия, Белоруссия, Минск, Владимир Путин
Россия и Белоруссия будут тесно сотрудничать в сфере оборонной безопасности

Путин: РФ и РБ будут укреплять сотрудничество в сфере оборонной безопасности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия будут укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности.
Переговоры лидеров России и Белоруссии проходят во Дворце Независимости в Минске.
"Это (укрепление взаимодействия между РФ и Белоруссией в сфере обороны и безопасности - ред.) все актуально. Имею в виду то направление, которое было избрано в Западном сообществе в отношении и Белоруссии, и России, враждебности, попытки сдержать наше развитие, нанести ущерб нашему суверенитету. Ничего ни у кого до сих пор в этом отношении не получалось и уверен, ничего не получится. Здесь мы чувствуем себя абсолютно уверенно, надежно и будем укреплять наше взаимодействие по этим важнейшим направлениям", - сказал российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров в Минске - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Запад пытается сдержать развитие России и Белоруссии, заявил Путин
Вчера, 16:54
 
РоссияБелоруссияМинскВладимир Путин
 
 
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