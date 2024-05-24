https://ria.ru/20240524/putin-1948179272.html

Россия и Белоруссия будут тесно сотрудничать в сфере оборонной безопасности

Россия и Белоруссия будут тесно сотрудничать в сфере оборонной безопасности - РИА Новости, 24.05.2024

Россия и Белоруссия будут тесно сотрудничать в сфере оборонной безопасности

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия будут укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T16:53

2024-05-24T16:53

2024-05-24T17:03

россия

белоруссия

минск

владимир путин

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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия будут укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности.Переговоры лидеров России и Белоруссии проходят во Дворце Независимости в Минске."Это (укрепление взаимодействия между РФ и Белоруссией в сфере обороны и безопасности - ред.) все актуально. Имею в виду то направление, которое было избрано в Западном сообществе в отношении и Белоруссии, и России, враждебности, попытки сдержать наше развитие, нанести ущерб нашему суверенитету. Ничего ни у кого до сих пор в этом отношении не получалось и уверен, ничего не получится. Здесь мы чувствуем себя абсолютно уверенно, надежно и будем укреплять наше взаимодействие по этим важнейшим направлениям", - сказал российский лидер.

https://ria.ru/20240524/razvitie-1948179640.html

россия

белоруссия

минск

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россия, белоруссия, минск, владимир путин