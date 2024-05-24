https://ria.ru/20240524/putin-1948178477.html
Путин назвал сельское хозяйство важнейшим направлением сотрудничества с РБ
Путин назвал сельское хозяйство важнейшим направлением сотрудничества с РБ - РИА Новости, 24.05.2024
Путин назвал сельское хозяйство важнейшим направлением сотрудничества с РБ
Президент России Владимир Путин на российско-белорусских переговорах назвал сельское хозяйство важнейшим направлением и заявил, что Белоруссия демонстрирует... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:52
2024-05-24T16:52
2024-05-24T17:08
белоруссия
экономика
россия
владимир путин
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МИНСК, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на российско-белорусских переговорах назвал сельское хозяйство важнейшим направлением и заявил, что Белоруссия демонстрирует результаты."Александр Григорьевич (ред. - Лукашенко) не упомянул, но мы так вскользь затронули и еще одну тему, направление взаимодействия - это сельское хозяйство, это важнейшее направление, Беларусь здесь демонстрирует очень хорошие результаты, прежде всего по качеству товаров", - сказал Путин после переговоров.Он также отметил, что белорусская сельхозпродукция пользуется заслуженным вниманием на российском рынке. В России открылось большое количество торговых предприятий, где на вывесках написано, что товары прибыли из Белоруссии. Они пользуются большим спросом.
https://ria.ru/20240524/putin-1948181194.html
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белоруссия, экономика, россия, владимир путин
Белоруссия, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин назвал сельское хозяйство важнейшим направлением сотрудничества с РБ
Путин: Белоруссия демонстрирует очень хорошие результаты в сельском хозяйстве
МИНСК, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на российско-белорусских переговорах назвал сельское хозяйство важнейшим направлением и заявил, что Белоруссия демонстрирует результаты.
"Александр Григорьевич (ред. - Лукашенко) не упомянул, но мы так вскользь затронули и еще одну тему, направление взаимодействия - это сельское хозяйство, это важнейшее направление, Беларусь здесь демонстрирует очень хорошие результаты, прежде всего по качеству товаров", - сказал Путин после переговоров.
Он также отметил, что белорусская сельхозпродукция пользуется заслуженным вниманием на российском рынке. В России открылось большое количество торговых предприятий, где на вывесках написано, что товары прибыли из Белоруссии. Они пользуются большим спросом.