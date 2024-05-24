https://ria.ru/20240524/putin-1948177471.html
Путин заявил, что возможности для развития есть, несмотря на санкции
Путин заявил, что возможности для развития есть, несмотря на санкции - РИА Новости, 24.05.2024
Путин заявил, что возможности для развития есть, несмотря на санкции
Санкции создают определенные проблемы для России, они ощутимы, но создаются и возможности для развития, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:50
2024-05-24T16:50
2024-05-24T17:02
россия
владимир путин
александр лукашенко
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Санкции создают определенные проблемы для России, они ощутимы, но создаются и возможности для развития, заявил президент РФ Владимир Путин."В связи с так называемыми санкциями, а их в отношении России введено было больше, чем в отношении кого бы то ни было в мире – 16 тысяч разных. Они создают определенные проблемы, безусловно, мы это видим, ощущаем, но они и создают для нас определенные возможности для развития", - сказал Путин на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20240524/putin-1948181194.html
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россия, владимир путин, александр лукашенко
Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин заявил, что возможности для развития есть, несмотря на санкции
Путин: санкции создают проблемы для России, но есть и возможности для развития