Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что возможности для развития есть, несмотря на санкции - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 24.05.2024 (обновлено: 17:02 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/putin-1948177471.html
Путин заявил, что возможности для развития есть, несмотря на санкции
Путин заявил, что возможности для развития есть, несмотря на санкции - РИА Новости, 24.05.2024
Путин заявил, что возможности для развития есть, несмотря на санкции
Санкции создают определенные проблемы для России, они ощутимы, но создаются и возможности для развития, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:50
2024-05-24T17:02
россия
владимир путин
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946687377_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_8c14af7fa3e36dbc413320aa787a4770.jpg
МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Санкции создают определенные проблемы для России, они ощутимы, но создаются и возможности для развития, заявил президент РФ Владимир Путин."В связи с так называемыми санкциями, а их в отношении России введено было больше, чем в отношении кого бы то ни было в мире – 16 тысяч разных. Они создают определенные проблемы, безусловно, мы это видим, ощущаем, но они и создают для нас определенные возможности для развития", - сказал Путин на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20240524/putin-1948181194.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946687377_206:0:2935:2047_1920x0_80_0_0_d169f3fbba0876f3c36ffd9b365e3172.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, александр лукашенко
Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин заявил, что возможности для развития есть, несмотря на санкции

Путин: санкции создают проблемы для России, но есть и возможности для развития

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Санкции создают определенные проблемы для России, они ощутимы, но создаются и возможности для развития, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В связи с так называемыми санкциями, а их в отношении России введено было больше, чем в отношении кого бы то ни было в мире – 16 тысяч разных. Они создают определенные проблемы, безусловно, мы это видим, ощущаем, но они и создают для нас определенные возможности для развития", - сказал Путин на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Путин отметил важность межрегионального сотрудничества с Белоруссией
Вчера, 16:59
 
РоссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала