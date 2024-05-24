https://ria.ru/20240524/putin-1948024935.html
Путин рассказал, что обсудит с Лукашенко
Путин рассказал, что обсудит с Лукашенко - РИА Новости, 24.05.2024
Путин рассказал, что обсудит с Лукашенко
Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе своего визита в Белоруссию намерен обсудить со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко вопросы... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T00:11
2024-05-24T00:11
2024-05-24T07:57
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МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе своего визита в Белоруссию намерен обсудить со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко вопросы безопасности, а также участия белорусский стороны в учениях с нестратегическим ядерным оружием. "Многое сделано (в белорусско-российских отношениях — Прим. ред.) нашими коллегами (членами правительств Белоруссии и России — Прим. ред.) за последнее время при непосредственном нашем участии и поддержке. Сегодня и завтра все это обсудим, в том числе вопросы безопасности, которым вы уделяете большое внимание. Здесь тоже есть, о чем поговорить. Все у нас стабильно, благополучно складывается", — сказал Путин во время встречи с Лукашенко, которая проходит в аэропорту Минска. Российский президент добавил, что намерен обсудить участие белорусской стороны в учениях с нестратегическим ядерным оружием. "Поговорим о второй фазе учений. Это связано с прямым участием наших белорусских друзей, коллег в военной сфере в этих мероприятиях", — отметил Путин. "Спасибо, что есть возможность прибыть вечером, поговорить неформально, пообщаться. У меня после переговоров с нашими арабскими друзьями была такая встреча с членами правительства, говорили как раз о моем визите к вам", — сказал президент России.Российский лидер подчеркнул, что были обсуждены практически все направления сотрудничества с Минском, в том числе промышленная кооперация, сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, вопросы безопасности. Путин заметил, что некоторые из членов правительства приедут для участия в переговорах в пятницу в Минске, а те, кто не приедет, передавали привет и желали благополучия Белоруссии. "У нас очень большая повестка. Рад, что удалось приехать сегодня", — добавил глава государства.В четверг вечером самолет российского лидера приземлился в аэропорту белорусской столицы. Там его встретил президент республики Александр Лукашенко. Как сообщали в пресс-службе Кремля, визит проходит по приглашению главы принимающей страны.По данным пресс-службы белорусского лидера, 24 мая переговоры пройдут во Дворце Независимости в Минске сначала в узком, а затем в расширенном составах.Как ожидается, стороны обсудят состояние и перспективы развития всего комплекса двусторонних отношений — интеграционную повестку и реализацию решений, принятых Высшим Госсоветом Союзного государства, политический диалог, продвижение совместных торгово-экономических и кооперационных проектов, укрепление безопасности, взаимодействие в гуманитарной сфере.Кроме того, в центре внимания традиционно будут международная повестка, обстановка в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы и угрозы.
https://ria.ru/20240520/belorussiya-1947209180.html
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белоруссия, россия, минск, владимир путин, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Россия, Минск, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире
Путин рассказал, что обсудит с Лукашенко
Путин обсудит с Лукашенко в Минске ядерные учения с участием белорусских военных
МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе своего визита в Белоруссию намерен обсудить со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко вопросы безопасности, а также участия белорусский стороны в учениях с нестратегическим ядерным оружием.
"Многое сделано (в белорусско-российских отношениях — Прим. ред.) нашими коллегами (членами правительств Белоруссии и России — Прим. ред.) за последнее время при непосредственном нашем участии и поддержке. Сегодня и завтра все это обсудим, в том числе вопросы безопасности, которым вы уделяете большое внимание. Здесь тоже есть, о чем поговорить. Все у нас стабильно, благополучно складывается", — сказал Путин во время встречи с Лукашенко, которая проходит в аэропорту Минска
.
Российский президент добавил, что намерен обсудить участие белорусской стороны в учениях с нестратегическим ядерным оружием. "Поговорим о второй фазе учений. Это связано с прямым участием наших белорусских друзей, коллег в военной сфере в этих мероприятиях", — отметил Путин.
«
"Спасибо, что есть возможность прибыть вечером, поговорить неформально, пообщаться. У меня после переговоров с нашими арабскими друзьями была такая встреча с членами правительства, говорили как раз о моем визите к вам", — сказал президент России.
Российский лидер подчеркнул, что были обсуждены практически все направления сотрудничества с Минском, в том числе промышленная кооперация, сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, вопросы безопасности. Путин заметил, что некоторые из членов правительства приедут для участия в переговорах в пятницу в Минске, а те, кто не приедет, передавали привет и желали благополучия Белоруссии.
"У нас очень большая повестка. Рад, что удалось приехать сегодня", — добавил глава государства.
В четверг вечером самолет российского лидера приземлился в аэропорту белорусской столицы. Там его встретил президент республики Александр Лукашенко
. Как сообщали в пресс-службе Кремля, визит проходит по приглашению главы принимающей страны.
По данным пресс-службы белорусского лидера, 24 мая переговоры пройдут во Дворце Независимости в Минске сначала в узком, а затем в расширенном составах.
Как ожидается, стороны обсудят состояние и перспективы развития всего комплекса двусторонних отношений — интеграционную повестку и реализацию решений, принятых Высшим Госсоветом Союзного государства, политический диалог, продвижение совместных торгово-экономических и кооперационных проектов, укрепление безопасности, взаимодействие в гуманитарной сфере.
Кроме того, в центре внимания традиционно будут международная повестка, обстановка в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы и угрозы.