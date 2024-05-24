https://ria.ru/20240524/proizvodstvo-1948072147.html
Вторая очередь молочного производства открылась в Рязанской области
Вторая очередь молочного производства открылась в Рязанской области - РИА Новости, 24.05.2024
Вторая очередь молочного производства открылась в Рязанской области
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об открытии второй очереди крупного молочного производства на 1200 голов дойного стада. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T11:01
2024-05-24T11:01
2024-05-24T11:01
рязанская область
спасский район
павел малков
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РЯЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об открытии второй очереди крупного молочного производства на 1200 голов дойного стада. "В Спасском районе открыли вторую очередь молочного производства. Крупный инвестпроект в селе Панино реализует ООО "Приокское мясо" с 2020 года. Вторая очередь рассчитана на 1200 голов дойного стада. Комплектовали полностью отечественным поголовьем, преимущественно из Рязанской области", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По его словам, на ферме установлена технологичная карусельная доильная установка, которая оснащена системой мгновенного охлаждения молока в потоке и современными системами хранения и выгрузки. Организована "телячья деревня" с новейшей системой индивидуального кормления телят. "Уже ведётся строительство третьей очереди предприятия в Панино. С её вводом в 2025 году производительность предприятия вырастет до 37 тысяч тонн молока в год", - отметил Павел Малков. Глава региона подчеркнул, что объём производства коровьего молока в Рязанской области растёт десятый год подряд. Строятся современные фермы, увеличивается поголовье коров, ведется селекционная работа. Действуют меры государственной поддержки.
https://ria.ru/20240522/vstrecha-1947713599.html
спасский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спасский район, павел малков
Рязанская область, Спасский район, Павел Малков
РЯЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об открытии второй очереди крупного молочного производства на 1200 голов дойного стада.
"В Спасском районе
открыли вторую очередь молочного производства. Крупный инвестпроект в селе Панино реализует ООО "Приокское мясо" с 2020 года. Вторая очередь рассчитана на 1200 голов дойного стада. Комплектовали полностью отечественным поголовьем, преимущественно из Рязанской области", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, на ферме установлена технологичная карусельная доильная установка, которая оснащена системой мгновенного охлаждения молока в потоке и современными системами хранения и выгрузки. Организована "телячья деревня" с новейшей системой индивидуального кормления телят.
"Уже ведётся строительство третьей очереди предприятия в Панино. С её вводом в 2025 году производительность предприятия вырастет до 37 тысяч тонн молока в год", - отметил Павел Малков.
Глава региона подчеркнул, что объём производства коровьего молока в Рязанской области растёт десятый год подряд. Строятся современные фермы, увеличивается поголовье коров, ведется селекционная работа. Действуют меры государственной поддержки.