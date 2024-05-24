https://ria.ru/20240524/proizvodstvo-1948072147.html

Вторая очередь молочного производства открылась в Рязанской области

Вторая очередь молочного производства открылась в Рязанской области - РИА Новости, 24.05.2024

Вторая очередь молочного производства открылась в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об открытии второй очереди крупного молочного производства на 1200 голов дойного стада. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T11:01

2024-05-24T11:01

2024-05-24T11:01

рязанская область

спасский район

павел малков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927050145_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b6100cf9d63572e2fd154a2370fe306.jpg

РЯЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об открытии второй очереди крупного молочного производства на 1200 голов дойного стада. "В Спасском районе открыли вторую очередь молочного производства. Крупный инвестпроект в селе Панино реализует ООО "Приокское мясо" с 2020 года. Вторая очередь рассчитана на 1200 голов дойного стада. Комплектовали полностью отечественным поголовьем, преимущественно из Рязанской области", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По его словам, на ферме установлена технологичная карусельная доильная установка, которая оснащена системой мгновенного охлаждения молока в потоке и современными системами хранения и выгрузки. Организована "телячья деревня" с новейшей системой индивидуального кормления телят. "Уже ведётся строительство третьей очереди предприятия в Панино. С её вводом в 2025 году производительность предприятия вырастет до 37 тысяч тонн молока в год", - отметил Павел Малков. Глава региона подчеркнул, что объём производства коровьего молока в Рязанской области растёт десятый год подряд. Строятся современные фермы, увеличивается поголовье коров, ведется селекционная работа. Действуют меры государственной поддержки.

https://ria.ru/20240522/vstrecha-1947713599.html

спасский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

спасский район, павел малков