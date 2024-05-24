https://ria.ru/20240524/proisshestvie-1948067037.html

В Самаре водитель маршрутки избил пожилого пассажира

В Самаре водитель маршрутки избил пожилого пассажира - РИА Новости, 24.05.2024

В Самаре водитель маршрутки избил пожилого пассажира

СК в Самаре возбудил уголовное дело о хулиганстве после видеоролика, на котором запечатлено нападение водителя маршрутки на пожилого пассажира. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T10:41

2024-05-24T10:41

2024-05-24T15:08

происшествия

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самара

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 24 мая - РИА Новости. СК в Самаре возбудил уголовное дело о хулиганстве после видеоролика, на котором запечатлено нападение водителя маршрутки на пожилого пассажира. На видеоролике, размещенном в нескольких Telegram-каналах, видно, как водитель маршрутки избивает пожилого мужчину. Пострадавший рассказал, что конфликт произошел после его просьбы дать билет. "В соцмедиа размещено видео, на котором зафиксированы хулиганские действия водителя маршрутного автобуса по отношению к престарелому пассажиру. По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сообщило СУСК России по Самарской области в своем Telegram-канале. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, отметили ведомстве.Прокуратура Самарской области сообщила журналистам, что подозреваемый задержан. Надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела.

https://ria.ru/20240520/izbienie-1947199734.html

https://ria.ru/20240402/sk-1937261436.html

россия

самара

самарская область

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происшествия, россия, самара, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)