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В Самаре водитель маршрутки избил пожилого пассажира - РИА Новости, 24.05.2024
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10:41 24.05.2024 (обновлено: 15:08 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/proisshestvie-1948067037.html
В Самаре водитель маршрутки избил пожилого пассажира
В Самаре водитель маршрутки избил пожилого пассажира - РИА Новости, 24.05.2024
В Самаре водитель маршрутки избил пожилого пассажира
СК в Самаре возбудил уголовное дело о хулиганстве после видеоролика, на котором запечатлено нападение водителя маршрутки на пожилого пассажира. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T10:41
2024-05-24T15:08
происшествия
россия
самара
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 24 мая - РИА Новости. СК в Самаре возбудил уголовное дело о хулиганстве после видеоролика, на котором запечатлено нападение водителя маршрутки на пожилого пассажира. На видеоролике, размещенном в нескольких Telegram-каналах, видно, как водитель маршрутки избивает пожилого мужчину. Пострадавший рассказал, что конфликт произошел после его просьбы дать билет. "В соцмедиа размещено видео, на котором зафиксированы хулиганские действия водителя маршрутного автобуса по отношению к престарелому пассажиру. По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сообщило СУСК России по Самарской области в своем Telegram-канале. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, отметили ведомстве.Прокуратура Самарской области сообщила журналистам, что подозреваемый задержан. Надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела.
https://ria.ru/20240520/izbienie-1947199734.html
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происшествия, россия, самара, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Самара, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самаре водитель маршрутки избил пожилого пассажира

СК возбудил дело после видео, где водитель маршрутки избивает пожилого пассажира

© Самара ДТП/TelegramНападение водителя маршрутного такси на пенсионера в Самарской области
Нападение водителя маршрутного такси на пенсионера в Самарской области
© Самара ДТП/Telegram
Читать ria.ru в
САМАРА, 24 мая - РИА Новости. СК в Самаре возбудил уголовное дело о хулиганстве после видеоролика, на котором запечатлено нападение водителя маршрутки на пожилого пассажира.
На видеоролике, размещенном в нескольких Telegram-каналах, видно, как водитель маршрутки избивает пожилого мужчину. Пострадавший рассказал, что конфликт произошел после его просьбы дать билет.
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"В соцмедиа размещено видео, на котором зафиксированы хулиганские действия водителя маршрутного автобуса по отношению к престарелому пассажиру. По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сообщило СУСК России по Самарской области в своем Telegram-канале.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, отметили ведомстве.
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