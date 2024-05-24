https://ria.ru/20240524/proekt-1948228363.html
Проект о совершенствовании налоговой системы внесут в ГД в весеннюю сессию
Проект о совершенствовании налоговой системы внесут в ГД в весеннюю сессию - РИА Новости, 24.05.2024
Проект о совершенствовании налоговой системы внесут в ГД в весеннюю сессию
Законопроект по совершенствованию налоговой системы будет внесен правительством в Госдуму в весеннюю сессию, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T18:55
2024-05-24T18:55
2024-05-24T19:20
госдума рф
политика
вячеслав володин
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МОСКВА, 24 мая- РИА Новости. Законопроект по совершенствованию налоговой системы будет внесен правительством в Госдуму в весеннюю сессию, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин."Законопроект будет внесен Правительством в Госдуму в весеннюю сессию", - сказал Володин, слова которого цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20240524/bankrotstvo-1600141843.html
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госдума рф, политика, вячеслав володин
Госдума РФ, Политика, Вячеслав Володин
Проект о совершенствовании налоговой системы внесут в ГД в весеннюю сессию
Правительство внесет проект о налоговой системе в ГД в весеннюю сессию