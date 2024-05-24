https://ria.ru/20240524/proekt-1948228363.html

Проект о совершенствовании налоговой системы внесут в ГД в весеннюю сессию

Проект о совершенствовании налоговой системы внесут в ГД в весеннюю сессию - РИА Новости, 24.05.2024

Проект о совершенствовании налоговой системы внесут в ГД в весеннюю сессию

Законопроект по совершенствованию налоговой системы будет внесен правительством в Госдуму в весеннюю сессию, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T18:55

2024-05-24T18:55

2024-05-24T19:20

госдума рф

политика

вячеслав володин

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МОСКВА, 24 мая- РИА Новости. Законопроект по совершенствованию налоговой системы будет внесен правительством в Госдуму в весеннюю сессию, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин."Законопроект будет внесен Правительством в Госдуму в весеннюю сессию", - сказал Володин, слова которого цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20240524/bankrotstvo-1600141843.html

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госдума рф, политика, вячеслав володин