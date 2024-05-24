"В ответ на призыв". На Западе выступили с отчаянным требованием по Украине
CDS опубликовала письмо ученых с требованием начать переговоры по Украине
Пленарная сессия Европарламента. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Новый созыв Европейского парламента должен выступить посредником между Россией и Украиной и провести мирную конференцию с участием обеих сторон, потребовали европейские ученые и политики в открытом письме, опубликованном итальянской газетой Corriere Della Sera.
В число подписантов документа вошли бывший депутат Европарламента и парламента Италии Лучана Кастеллина, бывший председатель комитета по иностранным делам сената Италии Джан Джакомо Мигоне, бывший генеральный секретарь Международного бюро мира Колин Арчер и ряд профессоров из университетов Италии, Франции, Германии и Финляндии.
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"Европейскому парламенту следующего созыва следует организовать пробную конференцию с участием обеих сторон (России и Украины. — Прим. ред.) и начать обсуждение мирного сосуществования и безопасности в регионе после конфликта на Украине", — говорится в письме.
Авторы документа подчеркнули, что ранее Евросоюз постоянно отказывался от дипломатического разрешения конфликта на Украине. Европейские правительства лишь накачивали ВСУ оружием и поставляли Киеву разведданные, повышая риск прямого столкновения с Россией.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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