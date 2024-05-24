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"В ответ на призыв". На Западе выступили с отчаянным требованием по Украине - РИА Новости, 24.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:30 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/prizyv-1948028381.html
"В ответ на призыв". На Западе выступили с отчаянным требованием по Украине
"В ответ на призыв". На Западе выступили с отчаянным требованием по Украине - РИА Новости, 24.05.2024
"В ответ на призыв". На Западе выступили с отчаянным требованием по Украине
Новый созыв Европейского парламента должен выступить посредником между Россией и Украиной и провести мирную конференцию с участием обеих сторон, потребовали... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T01:30
2024-05-24T01:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
италия
франциск (хорхе марио бергольо)
европарламент
евросоюз
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Новый созыв Европейского парламента должен выступить посредником между Россией и Украиной и провести мирную конференцию с участием обеих сторон, потребовали европейские ученые и политики в открытом письме, опубликованном итальянской газетой Corriere Della Sera.В число подписантов документа вошли бывший депутат Европарламента и парламента Италии Лучана Кастеллина, бывший председатель комитета по иностранным делам сената Италии Джан Джакомо Мигоне, бывший генеральный секретарь Международного бюро мира Колин Арчер и ряд профессоров из университетов Италии, Франции, Германии и Финляндии.&quot;Европейскому парламенту следующего созыва следует организовать пробную конференцию с участием обеих сторон (России и Украины. — Прим. ред.) и начать обсуждение мирного сосуществования и безопасности в регионе после конфликта на Украине&quot;, — говорится в письме.Авторы документа подчеркнули, что ранее Евросоюз постоянно отказывался от дипломатического разрешения конфликта на Украине. Европейские правительства лишь накачивали ВСУ оружием и поставляли Киеву разведданные, повышая риск прямого столкновения с Россией."В ходе дебатов накануне выборов вопрос о переговорах и инициативе ЕС по прекращению военного конфликта нужно включить в повестку кандидатов, политических партий и правительств — этот шаг станет достойным ответом на горячий призыв папы Франциска", — предлагается в открытом письме.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.Полный текст письма читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240523/ukraina-1947987100.html
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в мире, украина, россия, италия, франциск (хорхе марио бергольо), европарламент, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Италия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Европарламент, Евросоюз
"В ответ на призыв". На Западе выступили с отчаянным требованием по Украине

CDS опубликовала письмо ученых с требованием начать переговоры по Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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Пленарная сессия Европарламента. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Новый созыв Европейского парламента должен выступить посредником между Россией и Украиной и провести мирную конференцию с участием обеих сторон, потребовали европейские ученые и политики в открытом письме, опубликованном итальянской газетой Corriere Della Sera.
В число подписантов документа вошли бывший депутат Европарламента и парламента Италии Лучана Кастеллина, бывший председатель комитета по иностранным делам сената Италии Джан Джакомо Мигоне, бывший генеральный секретарь Международного бюро мира Колин Арчер и ряд профессоров из университетов Италии, Франции, Германии и Финляндии.
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"Европейскому парламенту следующего созыва следует организовать пробную конференцию с участием обеих сторон (России и Украины. — Прим. ред.) и начать обсуждение мирного сосуществования и безопасности в регионе после конфликта на Украине", — говорится в письме.

Авторы документа подчеркнули, что ранее Евросоюз постоянно отказывался от дипломатического разрешения конфликта на Украине. Европейские правительства лишь накачивали ВСУ оружием и поставляли Киеву разведданные, повышая риск прямого столкновения с Россией.
"В ходе дебатов накануне выборов вопрос о переговорах и инициативе ЕС по прекращению военного конфликта нужно включить в повестку кандидатов, политических партий и правительств — этот шаг станет достойным ответом на горячий призыв папы Франциска", — предлагается в открытом письме.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Полный текст письма читайте на сайте ИноСМИ >>
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