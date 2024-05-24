https://ria.ru/20240524/prizyv-1948028381.html

"В ответ на призыв". На Западе выступили с отчаянным требованием по Украине

"В ответ на призыв". На Западе выступили с отчаянным требованием по Украине - РИА Новости, 24.05.2024

"В ответ на призыв". На Западе выступили с отчаянным требованием по Украине

Новый созыв Европейского парламента должен выступить посредником между Россией и Украиной и провести мирную конференцию с участием обеих сторон, потребовали... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T01:30

2024-05-24T01:30

2024-05-24T01:30

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

италия

франциск (хорхе марио бергольо)

европарламент

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838542728_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_c79bc6ed4f6039d9f088258ce85dc5c1.jpg

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Новый созыв Европейского парламента должен выступить посредником между Россией и Украиной и провести мирную конференцию с участием обеих сторон, потребовали европейские ученые и политики в открытом письме, опубликованном итальянской газетой Corriere Della Sera.В число подписантов документа вошли бывший депутат Европарламента и парламента Италии Лучана Кастеллина, бывший председатель комитета по иностранным делам сената Италии Джан Джакомо Мигоне, бывший генеральный секретарь Международного бюро мира Колин Арчер и ряд профессоров из университетов Италии, Франции, Германии и Финляндии."Европейскому парламенту следующего созыва следует организовать пробную конференцию с участием обеих сторон (России и Украины. — Прим. ред.) и начать обсуждение мирного сосуществования и безопасности в регионе после конфликта на Украине", — говорится в письме.Авторы документа подчеркнули, что ранее Евросоюз постоянно отказывался от дипломатического разрешения конфликта на Украине. Европейские правительства лишь накачивали ВСУ оружием и поставляли Киеву разведданные, повышая риск прямого столкновения с Россией."В ходе дебатов накануне выборов вопрос о переговорах и инициативе ЕС по прекращению военного конфликта нужно включить в повестку кандидатов, политических партий и правительств — этот шаг станет достойным ответом на горячий призыв папы Франциска", — предлагается в открытом письме.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.Полный текст письма читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240523/ukraina-1947987100.html

https://ria.ru/20240522/senator-1947738838.html

украина

россия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, италия, франциск (хорхе марио бергольо), европарламент, евросоюз