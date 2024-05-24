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Бывший зампрокурора Новосибирской области получил четыре года колонии - РИА Новости, 24.05.2024
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09:14 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/prigovor-1948051177.html
Бывший зампрокурора Новосибирской области получил четыре года колонии
Бывший зампрокурора Новосибирской области получил четыре года колонии - РИА Новости, 24.05.2024
Бывший зампрокурора Новосибирской области получил четыре года колонии
Центральный районный суд Новосибирска в пятницу признал виновным в получении взятки бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина и... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T09:14
2024-05-24T09:14
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НОВОСИБИРСК, 24 мая – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в пятницу признал виновным в получении взятки бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина и приговорил его к четырем годам колонии, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области. "Турбин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере пятикратной суммы взятки - 15 279 144 рубля", - говорится в сообщении. В управлении пояснили, что суд также лишил осужденного классного чина "старший советник юстиции" и конфисковал в доход государства с его банковского счета более 812 тысяч рублей. "В срок наказания осужденному зачтено время содержания под стражей и нахождения домашним арестом. Турбин заключен под стражу в зале суда", - сообщили в управлении. Приговор пока не вступил в силу. По данным Генпрокуратуры РФ, зампрокурора Новосибирской области Андрей Турбин в 2017-2018 годах через посредника получил взятку в сумме 3 миллиона рублей и 1 тысячу долларов, за которую, как считает следствие, обещал помочь с переквалификацией дела взяткодателя.
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происшествия, новосибирская область, россия, новосибирск, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Новосибирская область, Россия, Новосибирск, Генеральная прокуратура РФ
Бывший зампрокурора Новосибирской области получил четыре года колонии

Экс-зампрокурора Новосибирской области Турбин получил 4 года колонии за взятки

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 24 мая – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в пятницу признал виновным в получении взятки бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина и приговорил его к четырем годам колонии, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области.
"Турбин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере пятикратной суммы взятки - 15 279 144 рубля", - говорится в сообщении.
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В управлении пояснили, что суд также лишил осужденного классного чина "старший советник юстиции" и конфисковал в доход государства с его банковского счета более 812 тысяч рублей.
"В срок наказания осужденному зачтено время содержания под стражей и нахождения домашним арестом. Турбин заключен под стражу в зале суда", - сообщили в управлении.
Приговор пока не вступил в силу.
По данным Генпрокуратуры РФ, зампрокурора Новосибирской области Андрей Турбин в 2017-2018 годах через посредника получил взятку в сумме 3 миллиона рублей и 1 тысячу долларов, за которую, как считает следствие, обещал помочь с переквалификацией дела взяткодателя.
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