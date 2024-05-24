https://ria.ru/20240524/prigovor-1948051177.html

Бывший зампрокурора Новосибирской области получил четыре года колонии

Бывший зампрокурора Новосибирской области получил четыре года колонии - РИА Новости, 24.05.2024

Бывший зампрокурора Новосибирской области получил четыре года колонии

Центральный районный суд Новосибирска в пятницу признал виновным в получении взятки бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина и... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T09:14

2024-05-24T09:14

2024-05-24T09:14

происшествия

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новосибирск

генеральная прокуратура рф

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НОВОСИБИРСК, 24 мая – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в пятницу признал виновным в получении взятки бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина и приговорил его к четырем годам колонии, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области. "Турбин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере пятикратной суммы взятки - 15 279 144 рубля", - говорится в сообщении. В управлении пояснили, что суд также лишил осужденного классного чина "старший советник юстиции" и конфисковал в доход государства с его банковского счета более 812 тысяч рублей. "В срок наказания осужденному зачтено время содержания под стражей и нахождения домашним арестом. Турбин заключен под стражу в зале суда", - сообщили в управлении. Приговор пока не вступил в силу. По данным Генпрокуратуры РФ, зампрокурора Новосибирской области Андрей Турбин в 2017-2018 годах через посредника получил взятку в сумме 3 миллиона рублей и 1 тысячу долларов, за которую, как считает следствие, обещал помочь с переквалификацией дела взяткодателя.

https://ria.ru/20240515/novosibirsk-1946155668.html

https://ria.ru/20240119/prokuror-1922254315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирская область, россия, новосибирск, генеральная прокуратура рф