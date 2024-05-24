Бывший зампрокурора Новосибирской области получил четыре года колонии
Экс-зампрокурора Новосибирской области Турбин получил 4 года колонии за взятки
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 24 мая – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в пятницу признал виновным в получении взятки бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина и приговорил его к четырем годам колонии, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области.
"Турбин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере пятикратной суммы взятки - 15 279 144 рубля", - говорится в сообщении.
В управлении пояснили, что суд также лишил осужденного классного чина "старший советник юстиции" и конфисковал в доход государства с его банковского счета более 812 тысяч рублей.
"В срок наказания осужденному зачтено время содержания под стражей и нахождения домашним арестом. Турбин заключен под стражу в зале суда", - сообщили в управлении.
Приговор пока не вступил в силу.
По данным Генпрокуратуры РФ, зампрокурора Новосибирской области Андрей Турбин в 2017-2018 годах через посредника получил взятку в сумме 3 миллиона рублей и 1 тысячу долларов, за которую, как считает следствие, обещал помочь с переквалификацией дела взяткодателя.