Объявлены победители первой Национальной премии в области музейного дела
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЛауреаты на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. "Музеем года" первой Национальной премии в области музейного дела имени Д.С. Лихачева стал Государственный объединенный музей-заповедник истории дальнего востока имени В.К. Арсеньева во Владивостоке, в номинации "Национальное достояние" победила выставка Станично-Луганского музея Донского казачества от Государственного исторического музея, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения первой Национальной премии в области музейного дела имени Д.С. Лихачева проходит в рамках международного фестиваля "Интермузей" в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в четверг.
"Мы вместе начинаем Национальную премию имени Лихачева… Внутренне ты примеряешь (награду - ред.) на каждого из 83 тысяч сотрудников музеев в нашей стране и радуешься, что теперь есть такая возможность собраться всем вместе. Премия, конечно, будет ежегодной… Хотелось не просто пяти номинаций лучших из лучших, хотелось наградить все (музейные - ред.) цеха, вспомнить старейших, порадоваться за прорывы - наградить молодых ребят, которые тоже становятся стимулом в работе и в творчестве", - заявила министр культуры России Ольга Любимова на церемонии.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи
Министр культуры РФ Ольга Любимова на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи
"Музеем года" стал Государственный объединенный музей-заповедник истории дальнего востока имени В.К. Арсеньева во Владивостоке. "Национальным достоянием" на премии признали выставку Станично-Луганского музея Донского казачества от Государственного исторического музея. Награда в номинации "Служение делу" присуждена оргкомитетом премии за особый личный вклад в развитие российского музейного дела завсектором городище Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Станиславу Рыжову и завотделом Дома-музея К.И. Чуковского, филиала Гослитмузея Сергею Агапову. Лауреатом премии в номинации "Хранитель" стала советник гендиректора по вопросам учета и хранения Государственного музея-заповедника "Петергоф" Тамара Носович. Художник-реставратор сектора реставрации тканей музея-заповедника "Московский Кремль" Татьяна Ващенко удостоена премии в номинации "Реставратор".
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДиректор Государственного объединенного Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай, получивший награду в номинации "Музей года", на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
Директор Государственного объединенного Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай, получивший награду в номинации "Музей года", на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДиректор Государственного объединенного Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай (справа), получивший награду в номинации "Музей года", на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
Директор Государственного объединенного Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай (справа), получивший награду в номинации "Музей года", на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Ольга Галактионова, получившая награду в номинации "Выставочный проект", на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
Генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Ольга Галактионова, получившая награду в номинации "Выставочный проект", на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДиректор Луганского краеведческого музея Артем Рубченко, получивший награду в номинации "национальное достояние", на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
Директор Луганского краеведческого музея Артем Рубченко, получивший награду в номинации "национальное достояние", на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДиректор Всероссийского музей А.С. Пушкина Сергей Некрасов на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
Директор Всероссийского музей А.С. Пушкина Сергей Некрасов на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДиректор дворцово-паркового музея-заповедника "Гатчина" Василий Панкратов, получивший награду в номинации "Руководитель музея", на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
Директор дворцово-паркового музея-заповедника "Гатчина" Василий Панкратов, получивший награду в номинации "Руководитель музея", на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗаведующий отделом "Дом-музей К. И. Чуковского" ГМИРЛИ имени В.И. Даля Сергей Агапов, получивший награду в специальной номинации "Служение делу", на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
Заведующий отделом "Дом-музей К. И. Чуковского" ГМИРЛИ имени В.И. Даля Сергей Агапов, получивший награду в специальной номинации "Служение делу", на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
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Директор Государственного объединенного Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай, получивший награду в номинации "Музей года", на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
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Директор Государственного объединенного Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай (справа), получивший награду в номинации "Музей года", на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
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Генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Ольга Галактионова, получившая награду в номинации "Выставочный проект", на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
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Директор Луганского краеведческого музея Артем Рубченко, получивший награду в номинации "национальное достояние", на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
4 из 7
Директор Всероссийского музей А.С. Пушкина Сергей Некрасов на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
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Директор дворцово-паркового музея-заповедника "Гатчина" Василий Панкратов, получивший награду в номинации "Руководитель музея", на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
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Заведующий отделом "Дом-музей К. И. Чуковского" ГМИРЛИ имени В.И. Даля Сергей Агапов, получивший награду в специальной номинации "Служение делу", на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
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В номинации "Научный сотрудник" победил старший научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея (ГИМ) Денис Журавлев. Премию в номинации "Экскурсовод" получила завотделом экскурсионной и научно-просветительской работы филиала "Шереметевский дворец" Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства Екатерина Яковлева. Директор Санкт-Петербургского музея-заповедника "Гатчина" Василий Панкратов победил в номинации "Руководитель музея". Музейный смотритель Государственной Третьяковской галереи Вера Здоренко получила премию в номинации "Музейный смотритель". Лучшей "Музейной экспозицией" признана "Сунгирь. Верхний палеолит в центре Русской равнины" Государственного Владимиро-суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Государственный музейно-выставочный центр "Росизо" награжден премией в номинации "Выставочный проект" за "Дом культуры СССР". В номинации "Пиар-кампания музея" награды удостоен проект "Щусев. 150" Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В. Щусева. Проект "Расскажи мне о Перми. История города в коллекциях Пермского краеведческого музея" стал лучшим "Издательским проектом".
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДирижер Юрий Башмет и музыканты камерного ансамбля "Солисты Москвы" выступают на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
Дирижер Юрий Башмет и музыканты камерного ансамбля "Солисты Москвы" выступают на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
За лучший "Музейный маршрут" награду вручили Коломенскому центру познавательного туризма "Коломенский Посад" за проект "Дом Сурановых". Лауреатом в номинации "Спецпроект музея" стал проект "Жизнь на острове. Куда ушли деревни Медвежье, Мамоново, Матёрая" Архангельского национального парка "Кенозерский". Победителем в номинации "Партнёр музея" стал проект Сбербанка "Панорама "Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом" федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва".
Первая Национальная премия им. Д.С. Лихачева учреждена Минкультуры РФ с целью поощрения профессионалов, внесших существенный вклад в развитие музейного дела России, повышения общественной значимости музейных институций и престижа музейных профессий, привлечения общественного внимания к актуальному состоянию музейной сферы и перспективам ее развития.