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Объявлены победители первой Национальной премии в области музейного дела - РИА Новости, 24.05.2024
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09:49 24.05.2024 (обновлено: 10:19 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/premiyalikhacheva-1948059358.html
Объявлены победители первой Национальной премии в области музейного дела
Объявлены победители первой Национальной премии в области музейного дела - РИА Новости, 24.05.2024
Объявлены победители первой Национальной премии в области музейного дела
"Музеем года" первой Национальной премии в области музейного дела имени Д.С. Лихачева стал Государственный объединенный музей-заповедник истории дальнего... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T09:49
2024-05-24T10:19
музейные маршруты россии
россия
владивосток
пермь
ольга любимова
третьяковская галерея
росизо
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. "Музеем года" первой Национальной премии в области музейного дела имени Д.С. Лихачева стал Государственный объединенный музей-заповедник истории дальнего востока имени В.К. Арсеньева во Владивостоке, в номинации "Национальное достояние" победила выставка Станично-Луганского музея Донского казачества от Государственного исторического музея, передает корреспондент РИА Новости.Церемония вручения первой Национальной премии в области музейного дела имени Д.С. Лихачева проходит в рамках международного фестиваля "Интермузей" в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в четверг."Мы вместе начинаем Национальную премию имени Лихачева… Внутренне ты примеряешь (награду - ред.) на каждого из 83 тысяч сотрудников музеев в нашей стране и радуешься, что теперь есть такая возможность собраться всем вместе. Премия, конечно, будет ежегодной… Хотелось не просто пяти номинаций лучших из лучших, хотелось наградить все (музейные - ред.) цеха, вспомнить старейших, порадоваться за прорывы - наградить молодых ребят, которые тоже становятся стимулом в работе и в творчестве", - заявила министр культуры России Ольга Любимова на церемонии."Музеем года" стал Государственный объединенный музей-заповедник истории дальнего востока имени В.К. Арсеньева во Владивостоке. "Национальным достоянием" на премии признали выставку Станично-Луганского музея Донского казачества от Государственного исторического музея. Награда в номинации "Служение делу" присуждена оргкомитетом премии за особый личный вклад в развитие российского музейного дела завсектором городище Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Станиславу Рыжову и завотделом Дома-музея К.И. Чуковского, филиала Гослитмузея Сергею Агапову. Лауреатом премии в номинации "Хранитель" стала советник гендиректора по вопросам учета и хранения Государственного музея-заповедника "Петергоф" Тамара Носович. Художник-реставратор сектора реставрации тканей музея-заповедника "Московский Кремль" Татьяна Ващенко удостоена премии в номинации "Реставратор".В номинации "Научный сотрудник" победил старший научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея (ГИМ) Денис Журавлев. Премию в номинации "Экскурсовод" получила завотделом экскурсионной и научно-просветительской работы филиала "Шереметевский дворец" Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства Екатерина Яковлева. Директор Санкт-Петербургского музея-заповедника "Гатчина" Василий Панкратов победил в номинации "Руководитель музея". Музейный смотритель Государственной Третьяковской галереи Вера Здоренко получила премию в номинации "Музейный смотритель". Лучшей "Музейной экспозицией" признана "Сунгирь. Верхний палеолит в центре Русской равнины" Государственного Владимиро-суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Государственный музейно-выставочный центр "Росизо" награжден премией в номинации "Выставочный проект" за "Дом культуры СССР". В номинации "Пиар-кампания музея" награды удостоен проект "Щусев. 150" Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В. Щусева. Проект "Расскажи мне о Перми. История города в коллекциях Пермского краеведческого музея" стал лучшим "Издательским проектом".За лучший "Музейный маршрут" награду вручили Коломенскому центру познавательного туризма "Коломенский Посад" за проект "Дом Сурановых". Лауреатом в номинации "Спецпроект музея" стал проект "Жизнь на острове. Куда ушли деревни Медвежье, Мамоново, Матёрая" Архангельского национального парка "Кенозерский". Победителем в номинации "Партнёр музея" стал проект Сбербанка "Панорама "Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом" федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва".Первая Национальная премия им. Д.С. Лихачева учреждена Минкультуры РФ с целью поощрения профессионалов, внесших существенный вклад в развитие музейного дела России, повышения общественной значимости музейных институций и престижа музейных профессий, привлечения общественного внимания к актуальному состоянию музейной сферы и перспективам ее развития.
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россия, владивосток, пермь, ольга любимова, третьяковская галерея, росизо, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Музейные маршруты России, Россия, Владивосток, Пермь, Ольга Любимова, Третьяковская галерея, РОСИЗО, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)

Объявлены победители первой Национальной премии в области музейного дела

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЛауреаты на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи
Лауреаты на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. "Музеем года" первой Национальной премии в области музейного дела имени Д.С. Лихачева стал Государственный объединенный музей-заповедник истории дальнего востока имени В.К. Арсеньева во Владивостоке, в номинации "Национальное достояние" победила выставка Станично-Луганского музея Донского казачества от Государственного исторического музея, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения первой Национальной премии в области музейного дела имени Д.С. Лихачева проходит в рамках международного фестиваля "Интермузей" в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в четверг.
"Мы вместе начинаем Национальную премию имени Лихачева… Внутренне ты примеряешь (награду - ред.) на каждого из 83 тысяч сотрудников музеев в нашей стране и радуешься, что теперь есть такая возможность собраться всем вместе. Премия, конечно, будет ежегодной… Хотелось не просто пяти номинаций лучших из лучших, хотелось наградить все (музейные - ред.) цеха, вспомнить старейших, порадоваться за прорывы - наградить молодых ребят, которые тоже становятся стимулом в работе и в творчестве", - заявила министр культуры России Ольга Любимова на церемонии.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи
Министр культуры РФ Ольга Любимова на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр культуры РФ Ольга Любимова на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи
"Музеем года" стал Государственный объединенный музей-заповедник истории дальнего востока имени В.К. Арсеньева во Владивостоке. "Национальным достоянием" на премии признали выставку Станично-Луганского музея Донского казачества от Государственного исторического музея. Награда в номинации "Служение делу" присуждена оргкомитетом премии за особый личный вклад в развитие российского музейного дела завсектором городище Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Станиславу Рыжову и завотделом Дома-музея К.И. Чуковского, филиала Гослитмузея Сергею Агапову. Лауреатом премии в номинации "Хранитель" стала советник гендиректора по вопросам учета и хранения Государственного музея-заповедника "Петергоф" Тамара Носович. Художник-реставратор сектора реставрации тканей музея-заповедника "Московский Кремль" Татьяна Ващенко удостоена премии в номинации "Реставратор".
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДиректор Государственного объединенного Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай, получивший награду в номинации "Музей года", на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
Директор Государственного объединенного Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай, получивший награду в номинации Музей года, на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи
Директор Государственного объединенного Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай, получивший награду в номинации "Музей года", на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 7
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДиректор Государственного объединенного Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай (справа), получивший награду в номинации "Музей года", на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
Директор Государственного объединенного Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай, получивший награду в номинации Музей года, на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи
Директор Государственного объединенного Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай (справа), получивший награду в номинации "Музей года", на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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2 из 7
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Ольга Галактионова, получившая награду в номинации "Выставочный проект", на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
Генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО Ольга Галактионова, получившая награду в номинации Выставочный проект, на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи
Генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Ольга Галактионова, получившая награду в номинации "Выставочный проект", на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 7
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДиректор Луганского краеведческого музея Артем Рубченко, получивший награду в номинации "национальное достояние", на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
Директор Луганского краеведческого музея Артем Рубченко, получивший награду в номинации национальное достояние, на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи
Директор Луганского краеведческого музея Артем Рубченко, получивший награду в номинации "национальное достояние", на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 7
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДиректор Всероссийского музей А.С. Пушкина Сергей Некрасов на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
Директор Всероссийского музей А.С. Пушкина Сергей Некрасов на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи
Директор Всероссийского музей А.С. Пушкина Сергей Некрасов на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 7
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДиректор дворцово-паркового музея-заповедника "Гатчина" Василий Панкратов, получивший награду в номинации "Руководитель музея", на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
Директор дворцово-паркового музея-заповедника Гатчина Василий Панкратов, получивший награду в номинации Руководитель музея, на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи
Директор дворцово-паркового музея-заповедника "Гатчина" Василий Панкратов, получивший награду в номинации "Руководитель музея", на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 7
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗаведующий отделом "Дом-музей К. И. Чуковского" ГМИРЛИ имени В.И. Даля Сергей Агапов, получивший награду в специальной номинации "Служение делу", на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
Заведующий отделом Дом-музей К. И. Чуковского ГМИРЛИ имени В.И. Даля Сергей Агапов, получивший награду в специальной номинации Служение делу, на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи
Заведующий отделом "Дом-музей К. И. Чуковского" ГМИРЛИ имени В.И. Даля Сергей Агапов, получивший награду в специальной номинации "Служение делу", на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 7
Директор Государственного объединенного Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай, получивший награду в номинации "Музей года", на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 7
Директор Государственного объединенного Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай (справа), получивший награду в номинации "Музей года", на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 7
Генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Ольга Галактионова, получившая награду в номинации "Выставочный проект", на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 7
Директор Луганского краеведческого музея Артем Рубченко, получивший награду в номинации "национальное достояние", на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 7
Директор Всероссийского музей А.С. Пушкина Сергей Некрасов на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 7
Директор дворцово-паркового музея-заповедника "Гатчина" Василий Панкратов, получивший награду в номинации "Руководитель музея", на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 7
Заведующий отделом "Дом-музей К. И. Чуковского" ГМИРЛИ имени В.И. Даля Сергей Агапов, получивший награду в специальной номинации "Служение делу", на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 7
В номинации "Научный сотрудник" победил старший научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея (ГИМ) Денис Журавлев. Премию в номинации "Экскурсовод" получила завотделом экскурсионной и научно-просветительской работы филиала "Шереметевский дворец" Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства Екатерина Яковлева. Директор Санкт-Петербургского музея-заповедника "Гатчина" Василий Панкратов победил в номинации "Руководитель музея". Музейный смотритель Государственной Третьяковской галереи Вера Здоренко получила премию в номинации "Музейный смотритель". Лучшей "Музейной экспозицией" признана "Сунгирь. Верхний палеолит в центре Русской равнины" Государственного Владимиро-суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Государственный музейно-выставочный центр "Росизо" награжден премией в номинации "Выставочный проект" за "Дом культуры СССР". В номинации "Пиар-кампания музея" награды удостоен проект "Щусев. 150" Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В. Щусева. Проект "Расскажи мне о Перми. История города в коллекциях Пермского краеведческого музея" стал лучшим "Издательским проектом".
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДирижер Юрий Башмет и музыканты камерного ансамбля "Солисты Москвы" выступают на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
Дирижер Юрий Башмет и музыканты камерного ансамбля Солисты Москвы выступают на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи. - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Дирижер Юрий Башмет и музыканты камерного ансамбля "Солисты Москвы" выступают на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи.
За лучший "Музейный маршрут" награду вручили Коломенскому центру познавательного туризма "Коломенский Посад" за проект "Дом Сурановых". Лауреатом в номинации "Спецпроект музея" стал проект "Жизнь на острове. Куда ушли деревни Медвежье, Мамоново, Матёрая" Архангельского национального парка "Кенозерский". Победителем в номинации "Партнёр музея" стал проект Сбербанка "Панорама "Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом" федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва".
Первая Национальная премия им. Д.С. Лихачева учреждена Минкультуры РФ с целью поощрения профессионалов, внесших существенный вклад в развитие музейного дела России, повышения общественной значимости музейных институций и престижа музейных профессий, привлечения общественного внимания к актуальному состоянию музейной сферы и перспективам ее развития.
Министр культуры РФ Ольга Любимова на Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ
Фестиваль "Интермузей" открылся в новом филиале Третьяковки в Москве
Вчера, 12:02
 
Музейные маршруты РоссииРоссияВладивостокПермьОльга ЛюбимоваТретьяковская галереяРОСИЗОМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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