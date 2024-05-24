https://ria.ru/20240524/premiyalikhacheva-1948059358.html

Объявлены победители первой Национальной премии в области музейного дела

Объявлены победители первой Национальной премии в области музейного дела - РИА Новости, 24.05.2024

Объявлены победители первой Национальной премии в области музейного дела

"Музеем года" первой Национальной премии в области музейного дела имени Д.С. Лихачева стал Государственный объединенный музей-заповедник истории дальнего... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T09:49

2024-05-24T09:49

2024-05-24T10:19

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. "Музеем года" первой Национальной премии в области музейного дела имени Д.С. Лихачева стал Государственный объединенный музей-заповедник истории дальнего востока имени В.К. Арсеньева во Владивостоке, в номинации "Национальное достояние" победила выставка Станично-Луганского музея Донского казачества от Государственного исторического музея, передает корреспондент РИА Новости.Церемония вручения первой Национальной премии в области музейного дела имени Д.С. Лихачева проходит в рамках международного фестиваля "Интермузей" в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в четверг."Мы вместе начинаем Национальную премию имени Лихачева… Внутренне ты примеряешь (награду - ред.) на каждого из 83 тысяч сотрудников музеев в нашей стране и радуешься, что теперь есть такая возможность собраться всем вместе. Премия, конечно, будет ежегодной… Хотелось не просто пяти номинаций лучших из лучших, хотелось наградить все (музейные - ред.) цеха, вспомнить старейших, порадоваться за прорывы - наградить молодых ребят, которые тоже становятся стимулом в работе и в творчестве", - заявила министр культуры России Ольга Любимова на церемонии."Музеем года" стал Государственный объединенный музей-заповедник истории дальнего востока имени В.К. Арсеньева во Владивостоке. "Национальным достоянием" на премии признали выставку Станично-Луганского музея Донского казачества от Государственного исторического музея. Награда в номинации "Служение делу" присуждена оргкомитетом премии за особый личный вклад в развитие российского музейного дела завсектором городище Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Станиславу Рыжову и завотделом Дома-музея К.И. Чуковского, филиала Гослитмузея Сергею Агапову. Лауреатом премии в номинации "Хранитель" стала советник гендиректора по вопросам учета и хранения Государственного музея-заповедника "Петергоф" Тамара Носович. Художник-реставратор сектора реставрации тканей музея-заповедника "Московский Кремль" Татьяна Ващенко удостоена премии в номинации "Реставратор".В номинации "Научный сотрудник" победил старший научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея (ГИМ) Денис Журавлев. Премию в номинации "Экскурсовод" получила завотделом экскурсионной и научно-просветительской работы филиала "Шереметевский дворец" Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства Екатерина Яковлева. Директор Санкт-Петербургского музея-заповедника "Гатчина" Василий Панкратов победил в номинации "Руководитель музея". Музейный смотритель Государственной Третьяковской галереи Вера Здоренко получила премию в номинации "Музейный смотритель". Лучшей "Музейной экспозицией" признана "Сунгирь. Верхний палеолит в центре Русской равнины" Государственного Владимиро-суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Государственный музейно-выставочный центр "Росизо" награжден премией в номинации "Выставочный проект" за "Дом культуры СССР". В номинации "Пиар-кампания музея" награды удостоен проект "Щусев. 150" Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В. Щусева. Проект "Расскажи мне о Перми. История города в коллекциях Пермского краеведческого музея" стал лучшим "Издательским проектом".За лучший "Музейный маршрут" награду вручили Коломенскому центру познавательного туризма "Коломенский Посад" за проект "Дом Сурановых". Лауреатом в номинации "Спецпроект музея" стал проект "Жизнь на острове. Куда ушли деревни Медвежье, Мамоново, Матёрая" Архангельского национального парка "Кенозерский". Победителем в номинации "Партнёр музея" стал проект Сбербанка "Панорама "Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом" федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва".Первая Национальная премия им. Д.С. Лихачева учреждена Минкультуры РФ с целью поощрения профессионалов, внесших существенный вклад в развитие музейного дела России, повышения общественной значимости музейных институций и престижа музейных профессий, привлечения общественного внимания к актуальному состоянию музейной сферы и перспективам ее развития.

https://ria.ru/20240523/intermuzey-1947843219.html

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россия, владивосток, пермь, ольга любимова, третьяковская галерея, росизо, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)