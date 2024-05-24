https://ria.ru/20240524/premera-1948082057.html

ОК и Moscow Jazz Festival анонсировали премьеру спектакля "Петя и Волк"

ОК и Moscow Jazz Festival анонсировали премьеру спектакля "Петя и Волк" - РИА Новости, 24.05.2024

ОК и Moscow Jazz Festival анонсировали премьеру спектакля "Петя и Волк"

Одноклассники совместно с Московским джазовым фестивалем познакомят пользователей соцсети с миром джаза. Специально для Moscow Jazz Festival Игорь Бутман и... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T13:34

2024-05-24T13:34

2024-05-24T13:34

москва

константин хабенский

игорь бутман

одноклассники

спектакль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948078978_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_2bffb47fa4d4263fa831a4ba73a2bc52.jpg

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Одноклассники совместно с Московским джазовым фестивалем познакомят пользователей соцсети с миром джаза. Специально для Moscow Jazz Festival Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, который в этом году празднует 25-летний Юбилей, совместно с актёром Константином Хабенским представят обновленную версию музыкальной сказки по мотивам произведения Сергея Прокофьева "Петя и Волк" в авторских джазовых аранжировках Кристины Крит.Пользователям ОК в группе фестиваля будут доступны эксклюзивные факты о будущем спектакле, видео с репетиций, истории о том, как Прокофьев связан с джазом и многое другое. Сам спектакль состоится 16 июня в Концертном зале "Зарядье" на закрытии третьего международного Московского джазового фестиваля."Многие великие классические композиторы интересовались джазом: и Шварц, и Шостакович, и Щедрин, и Прокофьев, конечно. У каждого из них есть произведения, связанные с импровизационной музыкой. Мне кажется, что сам Сергей Сергеевич был бы рад услышать своего "Петю и Волка" в джазовых аранжировках. Он ведь во многом повлиял на дальнейшее развитие джаза, даже не будучи джазменом — многие музыканты вдохновляются его музыкой. В качестве чтеца мы не случайно выбрали Константина Хабенского: он прекрасный актёр, очень тонко чувствует музыку, и к тому же уже хорошо знаком с этой музыкальной сказкой. Мы уже активно репетируем новую программу. Очень важно отнестись к этой работе бережно: сохранить почерк Прокофьева, но при этом привнести что-то своё, джазовое. О том, как мы будем готовить спектакль — поделимся в официальной группе Moscow Jazz Festival в Одноклассниках", — Игорь БутманОК будут поддерживать все активности фестиваля – так, с 11 по 15 июня подписчикам будут доступны эксклюзивные прямые трансляции Образовательной программы, организованной совместно с Российским Обществом "Знание". Помимо этого, пользователи смогут познакомиться с выступлениями хедлайнеров фестиваля, среди которых Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Дафер Юсеф (Тунис), Ришар Бона (США), Авишай Коэн (Израиль), Константин Хабенский, Дмитрий Маликов с программой Pianomaniя Jazz, Виктор Добронравов и ансамбль "Кинопроектор", Роберто Фонсека (Куба), Меджикул, Jukebox trio и другие.Также для всех пользователей социальной сети Одноклассники запущены фирменные рамки Фестиваля. Рамки доступны бесплатно всем в приложении "Волшебные рамки" в ОК.

https://ria.ru/20240415/odnoklassniki-1940044825.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, константин хабенский, игорь бутман, одноклассники, спектакль