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Путин рассказал о поставках нефти и газа в Белоруссию - РИА Новости, 24.05.2024
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17:31 24.05.2024 (обновлено: 17:36 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/postavki-1948196935.html
Путин рассказал о поставках нефти и газа в Белоруссию
Путин рассказал о поставках нефти и газа в Белоруссию - РИА Новости, 24.05.2024
Путин рассказал о поставках нефти и газа в Белоруссию
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ традиционно поставляет в Белоруссию нефть и газ на выгодных для страны условиях. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:31
2024-05-24T17:36
экономика
белоруссия
россия
минск
владимир путин
белорусская аэс
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ традиционно поставляет в Белоруссию нефть и газ на выгодных для страны условиях.Переговоры лидеров России и Белоруссии проходят во Дворце Независимости в Минске."Приоритетной отраслью двустороннего взаимодействия является энергетика. Наша страна традиционно поставляет в Белоруссию нефть и газ на весьма выгодных преференциальных условиях", - сказал Путин.Он также уточнил, что в ноябре 2023 года был успешно завершен крупнейший совместный проект - строительство Белорусской АЭС.
https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html
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экономика, белоруссия, россия, минск, владимир путин, белорусская аэс
Экономика, Белоруссия, Россия, Минск, Владимир Путин, Белорусская АЭС
Путин рассказал о поставках нефти и газа в Белоруссию

Путин: РФ поставляет в Белоруссию нефть и газ на выгодных стране условиях

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ традиционно поставляет в Белоруссию нефть и газ на выгодных для страны условиях.
Переговоры лидеров России и Белоруссии проходят во Дворце Независимости в Минске.
"Приоритетной отраслью двустороннего взаимодействия является энергетика. Наша страна традиционно поставляет в Белоруссию нефть и газ на весьма выгодных преференциальных условиях", - сказал Путин.
Он также уточнил, что в ноябре 2023 года был успешно завершен крупнейший совместный проект - строительство Белорусской АЭС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
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ЭкономикаБелоруссияРоссияМинскВладимир ПутинБелорусская АЭС
 
 
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