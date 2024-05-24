https://ria.ru/20240524/postavki-1948196935.html

Путин рассказал о поставках нефти и газа в Белоруссию

Путин рассказал о поставках нефти и газа в Белоруссию - РИА Новости, 24.05.2024

Путин рассказал о поставках нефти и газа в Белоруссию

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ традиционно поставляет в Белоруссию нефть и газ на выгодных для страны условиях. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:31

2024-05-24T17:31

2024-05-24T17:36

экономика

белоруссия

россия

минск

владимир путин

белорусская аэс

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ традиционно поставляет в Белоруссию нефть и газ на выгодных для страны условиях.Переговоры лидеров России и Белоруссии проходят во Дворце Независимости в Минске."Приоритетной отраслью двустороннего взаимодействия является энергетика. Наша страна традиционно поставляет в Белоруссию нефть и газ на весьма выгодных преференциальных условиях", - сказал Путин.Он также уточнил, что в ноябре 2023 года был успешно завершен крупнейший совместный проект - строительство Белорусской АЭС.

https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html

белоруссия

россия

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экономика, белоруссия, россия, минск, владимир путин, белорусская аэс