https://ria.ru/20240524/postavki-1948196935.html
Путин рассказал о поставках нефти и газа в Белоруссию
Путин рассказал о поставках нефти и газа в Белоруссию - РИА Новости, 24.05.2024
Путин рассказал о поставках нефти и газа в Белоруссию
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ традиционно поставляет в Белоруссию нефть и газ на выгодных для страны условиях. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:31
2024-05-24T17:31
2024-05-24T17:36
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ традиционно поставляет в Белоруссию нефть и газ на выгодных для страны условиях.Переговоры лидеров России и Белоруссии проходят во Дворце Независимости в Минске."Приоритетной отраслью двустороннего взаимодействия является энергетика. Наша страна традиционно поставляет в Белоруссию нефть и газ на весьма выгодных преференциальных условиях", - сказал Путин.Он также уточнил, что в ноябре 2023 года был успешно завершен крупнейший совместный проект - строительство Белорусской АЭС.
https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html
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экономика, белоруссия, россия, минск, владимир путин, белорусская аэс
Экономика, Белоруссия, Россия, Минск, Владимир Путин, Белорусская АЭС
Путин рассказал о поставках нефти и газа в Белоруссию
Путин: РФ поставляет в Белоруссию нефть и газ на выгодных стране условиях