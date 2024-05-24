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Мишустин назначил экс-главу правительства Чечни своим помощником - РИА Новости, 24.05.2024
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17:11 24.05.2024
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Мишустин назначил экс-главу правительства Чечни своим помощником
Мишустин назначил экс-главу правительства Чечни своим помощником - РИА Новости, 24.05.2024
Мишустин назначил экс-главу правительства Чечни своим помощником
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении экс-главы кабмина Чечни Муслима Хучиева своим помощником, в его ведении будет региональная РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:11
2024-05-24T17:11
политика
россия
грозный
муслим хучиев
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении экс-главы кабмина Чечни Муслима Хучиева своим помощником, в его ведении будет региональная повестка, сообщила пресс-служба правительства РФ. "Помощником председателя правительства назначен Муслим Хучиев. Распоряжение об этом подписано. В ведении Муслима Хучиева, ранее возглавлявшего кабмин Чеченской Республики, а также имеющего большой опыт работы на муниципальном уровне, будет региональная повестка, включая контроль исполнения поручений председателя правительства по итогам рабочих поездок по субъектам", - сообщили в пресс-службе. Хучиев будет также курировать проведение ряда форумов и конференций, в том числе ежегодного Кавказского инвестиционного форума. В 2024 году он пройдет в городе Грозный.
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политика, россия, грозный, муслим хучиев, михаил мишустин
Политика, Россия, Грозный, Муслим Хучиев, Михаил Мишустин
Мишустин назначил экс-главу правительства Чечни своим помощником

Мишустин назначил экс-главу правительства Чечни Хучиева своим помощником

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМуслим Хучиев
Муслим Хучиев - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Муслим Хучиев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении экс-главы кабмина Чечни Муслима Хучиева своим помощником, в его ведении будет региональная повестка, сообщила пресс-служба правительства РФ.
"Помощником председателя правительства назначен Муслим Хучиев. Распоряжение об этом подписано. В ведении Муслима Хучиева, ранее возглавлявшего кабмин Чеченской Республики, а также имеющего большой опыт работы на муниципальном уровне, будет региональная повестка, включая контроль исполнения поручений председателя правительства по итогам рабочих поездок по субъектам", - сообщили в пресс-службе.
Хучиев будет также курировать проведение ряда форумов и конференций, в том числе ежегодного Кавказского инвестиционного форума. В 2024 году он пройдет в городе Грозный.
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ПолитикаРоссияГрозныйМуслим ХучиевМихаил Мишустин
 
 
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