https://ria.ru/20240524/pomosch-1948252471.html
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
США объявили о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 24.05.2024
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
США передадут Киеву новую "военную помощь" на 275 миллионов долларов, в него войдут снаряды для HIMARS и артиллерии, противотанковые средства, которые будут... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T21:18
2024-05-24T21:18
2024-05-24T21:33
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ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. США передадут Киеву новую "военную помощь" на 275 миллионов долларов, в него войдут снаряды для HIMARS и артиллерии, противотанковые средства, которые будут отправлены в кратчайшие сроки, предыдущий пакет уже доставлен на линию фронта, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Этот пакет помощи на 275 миллионов долларов, который является частью наших усилий по помощи Украине в отражении атак России около Харькова, содержит возможности, представляющие срочную необходимость", - говорится в распространенном заявлении Блинкена.По его словам, в пакет войдут боеприпасы для HIMARS и артиллерийские снаряды, а также противотанковые средства, высокоточные авиаснаряды и другое.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html
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в мире, сша, украина, энтони блинкен, сергей лавров, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, НАТО, Россия
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
Блинкен: США передадут Украине новую военную помощь на $275 млн